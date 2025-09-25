Un juzgado de EU imputa al exdirector del FBI que investigó la campaña de Trump

Estados Unidos Fotografía de archivo del 9 de julio de 2013 de James Comey hablando durante una audiencia celebrada por el comité judicial del Senado de EU (SHAWN THEW/EFE)

Un gran jurado federal imputó este jueves a James B. Comey, exdirector del FBI, quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016. Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia indicaron que está acusado de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

Trump, feliz

“¡Justicia en Estados Unidos!” publicó Trump en su cuenta de la red social Truth y agregó “uno de los peores seres humanos que este país haya visto fue acusado formalmente por dos delitos graves por diversos actos ilegales”, dijo Trump referente a la imputación contra Comey.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado la pesquisa en su contra de “cacería de brujas”.

El fallo causó reacciones de legisladores demócratas que calificaron la imputación como un “fracaso del sistema judicial”, y advierten que el presidente Trump no se conformará con castigar a quienes percibe como sus enemigos.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, escribió en su cuenta de X: “No estamos en una pendiente resbaladiza hacia una crisis constitucional. Estamos en la crisis. Es hora de que los líderes (políticos, empresariales y cívicos) elijan un bando: ¿democracia o autocracia?”.

La investigación de Comey buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios del Congreso, lo que generó controversias que llevaron a su despido en 2017.