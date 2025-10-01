“Si está leyendo es porque FUIMOS INTERCEPTADOS”: mexicana abordo de barco de la Flotilla a Gaza

Flotilla SUMUD La activista mexicana Arlín Medrano a bordo del barco Adara interceptado por Israel (X)

Una flota de barcos israelíes ha cortado la noche de este miércoles (hora local) el paso a la flotilla de 45 barcos y medio millar de activistas que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y ha interceptado al menos seis embarcaciones, tres de ellas grandes: Alma, Sirius, Adara. La misión humanitaria ya se había adentrado en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí.

“Si estás leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de Gaza”, escribió en su cuenta de X la mexicana Arlín Medrano, quien viajaba en el barco Adara, junto al connacional Ernesto Ledesma.

Se desconoce de momento la situación de los otros cinco activistas mexicanos, repartidos en diferentes barcos.

El gobierno de Benjamín Netanyahu advirtió el martes que los integrantes de la flotilla a Gaza serán arrestados y trasladados al puerto israelí de Ashdod para su posterior expulsión por vía aérea.

“Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales”, confirmó este miércoles el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, en alusión a los 48 activistas italianos.

Crosetto avanzó que “lo que ocurra en la próxima hora” debe transcurrir “sin riesgo” para nadie y con la mayor calma.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia.

La Flotilla, compuesta por 45 barcos y cerca de medio millar de voluntarios de 40 nacionalidades, zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia.