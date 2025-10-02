Policía británica confirma dos detenidos tras atentado terrorista en Mánchester

Atentado terrorista en una sinagoga de Mánchester (EFE)

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas relacionadas con el ataque a una sinagoga en Mánchester, donde tres personas fallecieron (incluido el atacante) y se registraron al menos cuatro heridos, este incidente fue considerado como atentado terrorista.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó sobre los arrestos y reiteró que el presunto autor murió por disparos de los agentes.

“Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento”, expresó Taylor.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan “objetos sospechosos” en el cuerpo del supuesto atacante, cuya imagen pudo verse en vídeos de redes sociales, primero en pie con algo extraño en la cintura y después abatido en el suelo.

El subcomisario dio sus condolencias a las víctimas y familiares y calificó de “devastador” que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están llenas.

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado hasta morir por los agentes apenas siete minutos después de haber recibido el primer aviso.

Asimismo, comentó que cuatro personas permanecen en el hospital y bajo tratamiento tras haber resultado heridas graves en el ataque.

La Policía antiterrorista trabaja con la GMP en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 09.30 hora local, cuando un coche atropello a varios transeúntes y un hombre el cual se cree que era el guardia de seguridad, fue acuchillado a las puertas del templo.

El jefe de la GMP destacó que, en este momento, se sabe que el vehículo se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche “fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo” y portaba sobre su cuerpo un chaleco “que tenía la apariencia de un artefacto explosivo”.

“Un gran número de feligreses acudía a la sinagoga en el momento del ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante”, añadió Watson.

El primer ministro británico, Keir Starmer, comentó al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.

Además de los políticos, varias organizaciones musulmanas, así como también cristianas, denunciaron el “cobarde” ataque y llamaron a la convivencia pacífica entre las religiones.