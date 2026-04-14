EU mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo, líder de ‘Los Chapitos’

Recompensa de 10 millones por Iván Archivaldo ICE y la DEA reiteraron la recompensa millonaria por información que lleve a la captura de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió a colocar en la lista de objetivos prioritarios a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por quien se mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares, con el objetivo de obtener información que permita su captura.

El señalamiento lo ubica como líder de la facción conocida como “Los Chapitos”, dentro del Cártel de Sinaloa.

La difusión del cartel de búsqueda fue reiterada este martes, como parte de una estrategia que ya había sido anunciada desde 2025 y que se mantiene vigente ante la relevancia del caso para las autoridades estadounidenses.

La cifra equivale a más de 170 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Además del ICE, la recompensa es respaldada por el programa del Departamento de Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA), que lo consideran un objetivo de alto valor dentro de su estrategia contra el narcotráfico.

$10M REWARD FOR "CHAPITOS" SINALOA CARTEL LEADER



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and his three brothers known as the “Chapitos” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Guzman Salazar is a fugitive and should be considered… pic.twitter.com/WDSuspB0NF — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 14, 2026

ICE advierte lo peligroso que son “Los Chapitos”

De acuerdo con el ICE, Guzmán Salazar permanece prófugo y debe ser considerado “armado y peligroso”, las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables de coordinar el tráfico de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

El organismo también advierte que tanto “Los Chapitos” como otros grupos ligados al Cártel de Sinaloa han recurrido a la violencia para asegurar sus operaciones, tanto en territorio mexicano como estadounidense.

Como ejemplo, se menciona la reacción violenta registrada en Culiacán en 2019, tras la detención de su hermano Ovidio Guzmán López, episodio que derivó en su liberación por parte de las autoridades.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Iván Archivaldo es uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Tras su captura y extradición, sus hijos asumieron el control de parte de las redes de narcotráfico, consolidando una estructura que ha sido señalada por la producción y distribución de drogas, en especial sintéticas como el fentanilo.

Las autoridades estadounidenses han insistido en que cualquier información puede ser clave para su localización y han habilitado canales seguros para recibir denuncias anónimas.

Mientras tanto, la búsqueda de Guzmán Salazar se mantiene como una prioridad en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.