Google celebra el Día Mundial de la Cuántica con un doodle especial este 14 de abril

Día Mundial de la Cuántica Este martes 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Cuántica, fecha dedicada a impulsar la divulgación científica a nivel global.

El Día Mundial de la Cuántica que se celebra este martes 14 de abril es una iniciativa que nació en 2021, impulsada por científicos y científicas con el propósito de acercar a la sociedad a los avances de la física cuántica.

Esta fecha representa la oportunidad anual de promover la concienciación y comprensión pública de la ciencia y la teoría cuántica en todo el mundo, estudio fundamental que la humanidad posee para describir la naturaleza a nivel de las partículas y las fuerzas elementales que componen nuestro universo.

¿Qué celebra el doodle de Google este martes 14 de abril?

Un Doodle es una alteración temporal en el logotipo de la página principal de Google, creados con la intención de informar sobre momentos históricos, fechas festivas y figuras ilustres de la historia y cultura internacional.

Hoy, 14 de abril, es el turno del Día Mundial de la Cuántica, conmemoración que se creó en el año 2021 y a la que Google se ha unido con un limpio diseño de las esferas de Bloch, representaciones geométricas 3D del estado de un bit cuántico, fundamental para visualizar la superposición y los estados de los sistemas cuánticos.

La decoración de este año sigue los pasos de su doodle predecesor en 2025, cuando Google ilustró uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica —el concepto de la superposición— mediante ilusiones ópticas.

Today’s #GoogleDoodle celebrates #WorldQuantumDay by exploring the principles of quantum mechanics using thaumatropes — a simple optical illusion — to illustrate the complex concept of superposition. pic.twitter.com/MqGy2Tmqim — Google (@Google) April 14, 2025

Manteniendo la tradición de sus doodles conmemorativos, Google redirige al usuario o usuaria de internet a diversos artículos sobre el tema y un breve resumen general creado por su Inteligencia Artificial, como parte de su aporte a la divulgación científica que el día celebra.

Día Mundial de la Cuántica: ¿por qué se conmemmora el 14 de abril?

La fecha conmemorativa se originó en 2021 por una red de científicos, científicas y personas divulgadoras, con el objetivo de impulsar la concientización pública de la ciencia y las tecnologías cuánticas.

En este día, se organizan charlas, laboratorios abiertos, seminarios web y eventos para la divulgación científica alrededor del mundo, expandiendo el conocimiento de esta teoría en el auge de la “segunda revolución cuántica”, al considerarse un elemento fundamental para el desarrollo de la ciberseguridad.´

Como dato curioso, el 14 de abril no es un día elegido al azar, sino que rinde tributo a las primeras cifras de la constante de Planck (4,14 x 10-15 eV.s) un producto de energía y tiempo que es la constante fundamental que rige la física cuántica.

¿Qué es la ciencia cuántica?

Toda divulgación científica tiene un propósito: no es para los científicos y científicas, quienes estudian y ya conocen sus respectivas áreas o teorías, sino que debe estar dirigida para la sociedad, impulsar la concientización pública, y para lograrlo, hay que comprenderlo.

Por ello, la ciencia cuántica explicada de manera fácil, se trata del funcionamiento del mundo cuando miramos cosas muy-muy pequeñas, como los átomos, pues a ese nivel, la realidad no se comporta con la normalidad esperada en nuestro cotidianidad.

Algunos ejemplos cotidianos, podrían ser:

Superposición cuántica.

Imagina que colocas tu música en aleatorio, pero antes de ver el móvil, la canción adopta un estado raro: es todas las canciones posibles al mismo tiempo. Al momento de mirar tu teléfono, se “decide” qué canción es y el resto de las opciones desaparecen.

Antes de observar, las posibilidades son infinitas; después de observar, la realidad aterriza. No se trata de que “no sabías” cuál era la canción, sino que en el mundo cuántico, aún no estaba definida.

Entrelazamiento cuántico.

Piensa en un escenario en el que tu mejor amigo y tú tienen dos dados mágicos. Al lanzar el tuyo, en México, tiras un 6, y al instante el dado de tu amigo —que está en Japón— también cambia.

No importa la distancia, están conectados.

Función de onda.

El concepto que describe todas las posibilidades.

Por ejemplo, en la vida diaria lanzas una pelota y tienes una idea de dónde podría caer, mientras que en la cuántica sólo puedes explorar qué tan probable es algo.

En la actualidad, la tecnología cuántica representa una promesa del desarrollo en computación para el futuro de la humanidad, ya que especialistas han hablado de crear ordenadores capaces de resolver problemas muy complejos de una forma distinta a los actuales.