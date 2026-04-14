Irán ofrece frenar su programa nuclear por 5 años, pero EU exige un plazo más largo

Irán Teherán propuso suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio durante cinco años

Irán planteó detener su programa de enriquecimiento de uranio por un periodo de hasta cinco años durante las negociaciones realizadas el fin de semana en Islamabad, una propuesta que no logró cerrar la brecha con Estados Unidos, que mantiene exigencias más estrictas para un eventual acuerdo.

De acuerdo con información publicada por el The New York Times, funcionarios de ambos países señalaron que Teherán ofreció esta pausa como alternativa frente a la demanda de Washington, que busca una suspensión de alrededor de dos décadas.

Puntos claves de la oferta de Irán

La propuesta iraní incluye, además, mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, un punto que sigue generando tensión.

Estados Unidos ha insistido en que ese material debe salir del país como condición clave para avanzar en las negociaciones.

Como parte de su planteamiento, Irán también puso sobre la mesa reducir significativamente el nivel de enriquecimiento del uranio, con el objetivo de evitar que pueda utilizarse de inmediato para la fabricación de armas nucleares.

Sin embargo, fuentes cercanas a las conversaciones advirtieron que esta opción no elimina por completo los riesgos, ya que el material podría volver a procesarse en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar.

Las diferencias en torno a estos puntos mantienen estancadas las pláticas. Aunque existe la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones presenciales, por ahora no hay fecha definida ni acuerdos concretos.

Desde Washington, el vicepresidente J.D. Vance evitó dar por fracasado el diálogo y aseguró que el avance dependerá de que Irán acepte los puntos considerados esenciales por su gobierno, sin detallar cuáles.