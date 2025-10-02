¿Qué es el norovirus? El nuevo brote que afectó a tripulantes de un Crucero de Royal Caribbean

Crucero Royal Caribbean Especial

Un nuevo brote de norovirus ha puesto bajo observación a la industria de cruceros luego de que decenas de pasajeros y tripulantes del “Serenade of the Seas” de Royal Caribbean presentaran síntomas gastrointestinales durante un viaje de 13 noches. Pero ¿qué es este virus, cómo se propaga, y qué implicaciones tiene para los viajeros y la salud pública?

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, es decir, inflamación del estómago e intestinos. A menudo se le llama “gripe estomacal” (aunque no tiene relación con la influenza) porque sus síntomas comunes son diarrea acuosa, vómitos, dolor abdominal, náuseas; también pueden aparecer fiebre leve, dolor de cabeza o muscular.

¿Cómo se contagia el norovirus?

El virus se transmite por la vía fecal-oral: ingestión involuntaria de partículas virales presentes en heces o vómito. También puede propagarse por superficies contaminadas, alimentos o agua contaminada, contacto persona a persona e incluso por aerosol en eventos de vómito.

Bastan pocas partículas del virus para causar infección. Además, las personas pueden seguir excretando el virus incluso después de recuperarse. Por si fuera poco, el norovirus puede sobrevivir en superficies durante días o semanas y resistir algunos métodos de desinfección comunes.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición. Sin embargo, normalmente tiene una duración de 1 a 3 días, aunque los síntomas pueden persistir más en personas vulnerables.

Aunque para la mayoría de las personas la infección se resuelve sin complicaciones graves, en niños pequeños, ancianos o personas con sistemas inmunes debilitados existe riesgo de deshidratación severa.

El brote en Royal Caribbean: ¿qué sucedió?

Durante el crucero “Serenade of the Seas”, que zarpó el 19 de septiembre desde San Diego con destino a Miami, 94 pasajeros y 4 tripulantes reportaron síntomas gastrointestinales. Esto representa aproximadamente entre el 3 y el 5 % de los pasajeros del barco —que lleva unos 1,874 viajeros— lo que activa la clasificación oficial de “brote a bordo”.

El barco partió de San Diego el 19 de septiembre e hizo escalas en México, Costa Rica y Colombia antes de llegar a Miami.

“Nos enviaron un aviso a nuestra habitación el miércoles, porque obviamente ahora, el Windjammer, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Por qué nos están atendiendo? ¿Qué está pasando?”, relató la pasajera Leslie Nilsen.

Cabe agregar que este no es un incidente aislado. En 2025 ya se han reportado múltiples brotes gastrointestinales en cruceros, muchos de ellos atribuidos al norovirus. Por ejemplo, durante un viaje en julio de 2025, el Navigator of the Seas, otro barco de Royal Caribbean, registró 134 pasajeros y 7 miembros de tripulación con vómitos y diarrea.

“Hoy vimos que quitaron los saleros y pimenteros y cosas así. Anoche, estaban desinfectando el casino; incluso te obligaban a desinfectarte las manos antes de entrar al teatro, así que están encima de todos con el tema de lavarse las manos y desinfectarse”, dijo Joshua Pettit.

Los funcionarios dijeron que continuarán monitoreando el brote y hablarán con los pasajeros que lleguen sobre su experiencia a bordo.