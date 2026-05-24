Trump quiere que países del Golfo normalicen relaciones con Israel tras acuerdo con Irán

Trump pide a aliados del Golfo Pérsico normalizar acuerdos con Israel (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que sus aliados del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado este domingo en su red Truth Social, el republicano agradeció a los socios del Golfo su “apoyo y cooperación” en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los “históricos Acuerdos de Abraham”, un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro.

Esto lo planteó durante una conversación telefónica que mantuvo el sábado con los líderes Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

Según medios internacionales, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Teherán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.

Influencia estadounidense en Medio Oriente

La normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, dos potencias regionales aliadas de EU pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Medio Oriente y para la influencia estadounidense en la región.

La anterior Administración de Joe Biden buscó la adhesión de los saudíes a los acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos. (Con información de EFE)