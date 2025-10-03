Apple elimina aplicación ICEBlock que permitía advertir redadas de ICE

Redadas contra migrantes continúan en varios estados con gran presencia de hispanos (socialism.com)

Presiones de Trump — La empresa de tecnología Apple eliminó desde este viernes la aplicación ICEBlock y otras similares que permiten a migrantes residentes en Estados Unidos alertar a familiares y amigos sobre las redadas desplegadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus comunidades, destacó la cadena CNN.

La decisión de Apple deriva tras presiones del Departamento de Justicia de EU, luego de que el presidente Donald Trump ha criticado que estas aplicaciones representan una amenaza para los agentes de ICE.

A través de un correo electrónico dirigido a Joshua Aaron, creador de ICEBlock, Apple escribió que “tras una reevaluación”, la aplicación no cumple con las directrices de su tienda de aplicaciones sobre contenido “objetable” y “difamatorio, discriminatorio o malintencionado”, de lo que hizo eco CNN.

“Acabamos de recibir un mensaje de la App Review de Apple indicando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a ‘contenido objetable’”, dijo el desarrollador en una publicación en redes sociales. “Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!”, señala el periódico Los Angeles Times.

Aaron asegura que la aplicación ICEBlock tenía como objetivo ayudar a las personas a evitar el contacto con agentes de ICE.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, señaló en septiembre pasado que un hombre que disparó contra una oficina local de ICE en Dallas planeó el ataque durante semanas y “buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes”. Todd Lyons, director interino de ICE, declaró en junio pasado: “Una aplicación que permite a cualquiera determinar su ubicación es como invitar a la violencia contra ellos”.

ICEBlock, una aplicación gratuita exclusiva para iPhone que permite a los usuarios informar y monitorear de forma anónima la actividad de los agentes del ICE, ya no estaba disponible en la App Store de Apple desde este 3 de octubre.

