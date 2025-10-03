Trump da ultimátum a Hamás: paz o “infierno” en Gaza

El futuro de los palestinos |imagen de archivo| (WILL OLIVER / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al grupo islamista Hamás, al que dio plazo hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar su plan de paz para la Franja de Gaza. De lo contrario, advirtió, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra la organización palestina.

El plan, presentado por Trump el pasado lunes, incluye 20 puntos que habrían sido aceptados por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Entre ellos figuran: el cese inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado directamente por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

En su red Truth Social, el mandatario escribió:

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis p.m. de Washington. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”.

Trump sostuvo que la mayoría de la milicia del grupo islamista “están rodeados y atrapados militarmente”, a la espera de su orden para ser ejecutados. También instó a los habitantes de Gaza a “abandonar inmediatamente las zonas de muerte potencial” donde operan los combatientes.

“Ultima oporttunidad”

El presidente añadió que Hamás tiene “una última oportunidad” para aceptar el plan, que ya fue respaldado, según él, por “las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio”. Incluso prometió que el acuerdo “perdonará la vida de los combatientes restantes” de Hamás, siempre que liberen de inmediato “a todos los rehenes, incluidos los cuerpos de los muertos”.

Por su parte, Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, aseguró en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá “pronto” a la propuesta. Trump había dicho el martes que tenían “tres o cuatro días” para dar una respuesta oficial.

El plan de Washington también plantea la desmilitarización total de Gaza y abre la puerta a negociar en el futuro un Estado palestino, una posibilidad que, sin embargo, ha sido descartada por Netanyahu.

Trump concluyó que este acuerdo puede traer “la paz a la región después de 3,000 años”, aunque sus palabras han generado tanto expectativa como escepticismo en la comunidad internacional.