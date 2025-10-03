Trump exige a Israel que deje los bombardeos en Gaza; se debe negociar la salida de los rehenes

Trump exige el cese de bombardeos en Gaza por parte de Israel; pide que los rehenes salgan seguros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para que se pueda negociar con Hamás la salida de los rehenes.

Esto lo publicó en su red social Truth Social después de que el grupo islamista palestino aceptara liberar a los secuestrados como parte del plan de paz propuesto por el líder republicano.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, expresó.

“Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio”, agregó.

Asimismo, publicó el comunicado de Hamás en donde el grupo aceptaba su propuesta. Además, grabó un mensaje en vídeo sobre las negociaciones con el grupo islamista que será difundido en las próximas horas, así lo expuso la Casa Blanca. (Con información de EFE)