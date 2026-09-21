Trump planea importar potasa de Bielorrusia para reducir dependencia de Canadá

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno negocia un acuerdo con Bielorrusia para adquirir potasa, fertilizante utilizado en el sector agrícola, a fin de diversificar el suministro estadounidense y disminuir su dependencia de Canadá.

Por medio de redes sociales, Trump subrayó que las conversaciones evalúan una compra de gran escala y apuntó la diferencia de precios frente al producto que actualmente adquiere Estados Unidos del país vecino.

“Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de gran envergadura para la compra de potasa a Bielorrusia. El precio sería sustancialmente inferior al que pagamos actualmente a Canadá, lo que constituye una excelente noticia para nuestros agricultores y ganaderos”, escribió Trump en sus redes sociales.

Canadá figuró aproximadamente el 85 por ciento de las importaciones estadounidenses de potasa en 2025, por las que EU desembolsó cerca de 2 mil 900 millones de dólares.

La propuesta se da a conocer en medio del deterioro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Desde agosto, el gobierno de Trump preserva aranceles del 50 por ciento sobre unos 20 mil millones de dólares en ciertos productos canadienses, luego de que las negociaciones comerciales entre ambos países no llegaran a un acuerdo.

En cambio, Canadá respondió con medidas arancelarias en productos estadounidenses y reforzó sus vínculos comerciales con Europa. Entre las propuestas expuestas está que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea (UE), iniciativa que ha ocasionado el rechazo del presidente estadounidense.

Con información de EFE