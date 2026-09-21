Explosión de campo minado deja 3 militares muertos y 4 heridos en Colombia

Colombia

Tres militares murieron y otros cuatro quedaron heridos este lunes tras la activación de un área con explosivos improvisados en el departamento colombiano del Meta, en el centro del país. Las autoridades confirieron el ataque a una disidencia de las FARC.

El Ejército colombiano informó que el hecho ocurrió durante la madrugada en la vereda La Unión, perteneciente al municipio de La Macarena, cuando las tropas fueron rebasadas por la detonación de un área preparada con artefactos explosivos.

Entre los fallecidos se encuentran los soldados profesionales Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. Además, un suboficial y 3 soldados profesionales salieron heridos.

Las autoridades revelaron que los presuntos responsables pertenecen al Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, quien figura entre los delincuentes más buscados de Colombia.

Igualmente, el Ejército reportó un segundo ataque con explosivos en el municipio de Vistahermosa, también en el departamento del Meta. El hecho dejó a otros 2 militares heridos.

Elementos de seguridad condenaron los ataques y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades para que se investiguen las circunstancias, se establezcan responsabilidades y se determinen posibles violaciones a los derechos humanos.

“Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados. La institución denunciará los hechos ante las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se determinen las posibles violaciones a los derechos humanos”, señaló el Ejército.

Con información de EFE