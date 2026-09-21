The Washington Post se une al boicot y no hará cobertura fotográfica de Trump

The Washington Post se une al boicot Trump cancelando la cobertura de este lunes (Samuel Corum / POOL/EFE)

The Washington Post no publicará fotografías de los actos que tiene previsto el presidente Donald Trump este lunes en Nueva York en solidaridad con los tres medios vetados de la Casa Blanca y después de que las principales televisoras también suspendieran su cobertura presidencial.

Hasta la medianoche de este lunes, el periódico “se une al esfuerzo colectivo de los fotógrafos en otras plataformas que cubren la Casa Blanca en una muestra de apoyo con los medios vetados”, indicó Olivia Peterson, portavoz del medio, en un comunicado.

Los eventos incluyen la salida del presidente de la Casa Blanca hacia Nueva York y los actos previstos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Previamente, las cadenas ABC, Fox News y NBC acordaron suspender la cobertura televisiva de los eventos presidenciales.

No obstante, Trump defendió este lunes el veto anunciado sobre CNN, MS NOW y Politico para acceder a la Casa Blanca al acusar a estos medios de difundir “noticias falsas”.

Los medios afectados presentaron este mismo lunes una demanda contra el republicano ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C al considerar que la medida atenta contra la Primera Enmienda.

“Esta mañana, notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, aseguran los medios.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, agregaron.

Trump acusó a los tres medios vetados de “escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos” y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.