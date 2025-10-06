Chicago se declara “zona libre de ICE”: el alcalde Brandon Johnson desafía redadas migratorias

Chicago libre de ICE |imagen de archivo| (@elsalvador/X)

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizar estacionamientos o terrenos propiedad de la ciudad, o bajo su control, para realizar operativos migratorios.

La medida, denominada “ICE Free Zones” (zonas libres de ICE), obliga a todos los departamentos municipales a colocar señalización visible en sus instalaciones y establecer barreras físicas que impidan el acceso no autorizado de las autoridades federales.

El documento aclara que esta directiva no limita ni restringe el cumplimiento de órdenes judiciales legales ni las investigaciones penales legítimas, sino que está dirigida específicamente a los operativos de control migratorio civil.

Durante una conferencia de prensa, Johnson, del Partido Demócrata, explicó que la medida busca “frenar” los excesos de la administración del presidente Donald Trump, a la que acusó de actuar “sin control” en materia migratoria.

El alcalde recordó varios allanamientos realizados por ICE y CBP en edificios de la ciudad, donde, según su denuncia, se detuvo por horas a ciudadanos estadounidenses y se destruyeron bienes personales. También relató que en ciertos operativos, los agentes federales llegaron a lanzar gases lacrimógenos contra policías locales que respondían a llamados de emergencia.

“Debemos tomar medidas más drásticas que las anteriores porque lo que estamos presenciando es un intento más radical de socavar nuestra democracia”, advirtió Johnson frente a los medios.

Además, la alcaldía de Chicago distribuirá gratuitamente señalizaciones oficiales para que propietarios de negocios y terrenos privados las coloquen en sus propiedades, dejando claro que ningún agente federal puede ingresar con fines de control migratorio civil ni utilizar esos lugares como bases de operación, centros de procesamiento o zonas de concentración.