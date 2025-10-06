Israel acusa a la flotilla de llevar solo 2 toneladas de ayuda en sus barcos

Flotilla sumud

El gobierno de Israel aseguró este lunes que solo han encontrado dos toneladas de ayuda en los 42 barcos que conformaban la Flotilla Global Sumud, que cargaba de forma simbólica los paquetes para romper el bloqueo humanitario que Israel impone en la Franja de Gaza.

“Tras revisar todos los barcos y yates de la flotilla, la ‘ayuda’ total que encontramos ascendía a apenas 2 toneladas en 42 embarcaciones”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Asimismo, acusó a la flotilla de “treta publicitaria”, pues lo hallado según el gobierno “equivale a menos de una décima parte de un solo camión de ayuda” que entra a Gaza, que suele transportar (según ellos) 20 toneladas.

Portavoces de esta y otras flotillas han reiterado que la ayuda humanitaria que cargan los barcos es “simbólica” y que el objetivo fundamental de la expedición es tratar de abrir un paso humanitario para romper el bloqueo a la entrada de ayuda que impone Israel desde marzo.

De hecho, alguno de los 42 barcos que conformaban esta flotilla, con activistas de más de 50 países y que salió de puertos españoles el 31 de agosto, eran veleros sin apenas capacidad de almacenaje. (Con información de EFE)