El presidente Donald J. Trump destaca captura de “El Chapo Isidro” y reconoce a fuerzas de seguridad mexicanas (EMILY CURIEL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, difundida en redes sociales, Trump afirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas lograron la detención del presunto líder criminal y calificó el operativo como “un gran éxito” para México.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas han capturado a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI”, escribió.

Trump reconoce la captura de “El Chapo Isidro”

En su mensaje, el mandatario estadounidense señaló que la detención representa una muestra del compromiso de las autoridades mexicanas en el combate a los cárteles.

Asimismo, expresó que el operativo “merece reconocimiento” por parte de las fuerzas de seguridad que participaron en la captura.

Mexican security forces have captured Fausto Isidro Meza Flores, known as “El Chapo Isidro,” one of the FBI’s most wanted drug traffickers. 🇲🇽 🇺🇸 His capture is a major success for Mexican security forces and a sign of political commitment to tackling the cartels. It deserves recognition. Trump administration’s decision to designate cartels as foreign terrorist organizations caused anger in Mexico, but appears to have increased pressure on the government to act. It raised the legal risks for officials who refused to cooperate, gave US agencies more intelligence powers, and pushed Sheinbaum’s team to show results before the next meeting between the two governments. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 22, 2026

Esto dijo sobre la política contra los cárteles

En la misma publicación, Trump sostuvo que la decisión de su administración de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras incrementó la presión para actuar contra estos grupos criminales.

También afirmó que esa medida fortaleció las facultades de las agencias estadounidenses en materia de inteligencia y elevó los riesgos legales para funcionarios que, según su declaración, se negaran a cooperar.