Campaña electoral El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, durante un momento del mitin que ofreció este domingo en Murcia

España celebra el próximo domingo 29 de noviembre elecciones en un clima de gran crispación y con una alta probabilidad de vuelco político, como anuncian las encuestas. Un resultado que acabaría con ocho años de gobiernos izquierdistas liderados por el presidente socialista Pedro Sánchez y daría paso, por primera vez en democracia, a un gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP, conservador) y Vox, el partido de extrema derecha nostálgico de la dictadura franquista.

El presidente socialista Pedro Sánchez confía en una remontada como la del presidente brasileño, Lula da Silva, quien logró una victoria contra todo pronóstico el pasado 28 de octubre, convirtiéndose en el primer candidato de la historia de Brasil que gana tras haber perdido en primera vuelta y cuando todas las encuestas anunciaban que iba a ganar el ultraderechista Flávio Bolsonaro. No es casualidad que el invitado internacional estrella de la campaña de Sánchez fuera Lula da Silva.

La victoria del veterano líder izquierdista brasileño —que en apenas 21 días logró que 10 millones de votantes indecisos se inclinaran por el candidato del PT, gracias a la campaña masiva en las redes sociales orquestada por el llamado «Ejército de Lula»— demostró que un uso eficiente de la tecnología puede cambiar el rumbo de unas elecciones hasta el último momento. Sánchez necesita algo parecido: recuperar a los electores progresistas desencantados, no solo por los escándalos de corrupción de dirigentes socialistas, sino, sobre todo, por no haber sabido abordar el grave déficit de vivienda en España y las rentas de alquiler, muy por encima de los salarios de los jóvenes, frustrados porque no pueden independizarse de sus padres.

Empate virtual que no sirve al PSOE

En cualquier caso, cuando queda menos de una semana para que se abran las urnas en el país ibérico, nada parece indicar que en España se vaya a repetir lo ocurrido en Brasil, a no ser que exista un voto oculto que no estén reflejando las encuestas.

La publicada en El País este domingo anuncia un empate virtual entre el PP (31.9%) y el PSOE (31.6%), que ha logrado alcanzar al hasta ahora claro favorito en intención de voto, aunque no en el reparto de diputados. El partido de Feijóo obtendría 133 escaños, mientras que el partido de Sánchez se quedaría en 125 escaños. Por tanto, al PP le bastaría con sumar los 54 escaños que lograría Vox (con el que ya gobierna en varios parlamentos regionales) para alcanzar los 187 escaños, once por encima de la mayoría absoluta, que se sitúa en 176.

La aritmética parlamentaria es aún peor para el oficialismo en el promedio de encuestas publicado este domingo por Polling Forecast. El PSOE caería hasta los 116 escaños, mientras que los 131 que lograría el PP y los 65 de Vox sumarían 196 escaños, veinte por encima de la mayoría absoluta.

En ambas encuestas, a la izquierda del PSOE se avecina una debacle del Frente Amplio y de Podemos, que podría desaparecer del mapa.

De repetirse cualquiera de estos dos resultados, el próximo presidente del Gobierno español sería el gallego Alberto Núñez Feijóo, cuyo futuro estaría ligado al del candidato ultraderechista, Santiago Abascal, cuya promesa de campaña se centra en la expulsión masiva de inmigrantes, pese a que España crece el doble que las otras tres potencias de la Unión Europea —Alemania, Francia e Italia—, en gran parte gracias a la regularización masiva de inmigrantes en edad de trabajar.

¿No pasarán?

La amenaza real de que la ultraderecha vuelva al poder en España ha movilizado a parte del electorado izquierdista bajo el legendario grito antifascista «¡No pasarán!», el de la resistencia republicana contra las tropas del general sublevado Francisco Franco, cuando cercaron Madrid en 1936 durante la Guerra Civil.

Dos años y un millón de muertos después, el 1 de abril de 1939, Franco anunció: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares: la guerra ha terminado». Comenzó entonces una dictadura nacionalcatólica que duró, en vida de Franco, 39 años y cuatro meses, pero que no dio paso a la democracia hasta las elecciones del 15 de junio de 1977 y la posterior aprobación de la Constitución de 1978, periodo conocido como la Transición, que transformó el Estado español en una monarquía constitucional.

Desde las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 hasta noviembre de 2026, España ha tenido 16 gobiernos democráticos y siete presidentes del Gobierno, con el PSOE y el PP alternándose en el poder durante la mayor parte de ese periodo.

Los dos primeros gobiernos fueron los del centrista Adolfo Suárez, arquitecto del desmantelamiento de las leyes franquistas, pese a haber sido él mismo ministro durante la dictadura. Tras el breve periodo del también centrista Leopoldo Calvo-Sotelo, llegaron los cuatro gobiernos consecutivos del socialista Felipe González (13 años y 5 meses en el poder), seguidos de dos gobiernos consecutivos del conservador José María Aznar (8 años), dos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (8 años), dos del conservador Mariano Rajoy (6 años y siete meses; no completó la legislatura porque su gobierno cayó por una moción de censura presentada por el PSOE) y, finalmente, tres gobiernos de Pedro Sánchez (8 años y seis meses en el poder).

En las últimas elecciones, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios (137 escaños), seguido del PSOE (121 escaños) y Vox (33 escaños). Sin embargo, como ocurre en el sistema electoral parlamentario, mayoritario en Europa, gobierna quien logra reunir una mayoría parlamentaria mediante la suma de escaños de diferentes partidos. Así, Sánchez volvió a convertirse en presidente tras aliarse con el resto de formaciones de izquierdas y con los independentistas vascos, además de obtener los votos de los independentistas catalanes, a cambio de una amnistía para los protagonistas de la fallida ruptura unilateral de Cataluña, algo que la derecha española no le perdonó desde entonces.

La paradoja Sánchez

El último gobierno de Sánchez nació tocado desde su origen por su alianza con los separatistas, lo que derivó en una creciente polarización de la sociedad española y en una paradoja digna de estudio en ciencias políticas: cuanto más impopular era el presidente socialista en España, más popular era en el extranjero. Esto se debía no solo a que denunciara, como ningún otro líder occidental, el genocidio israelí contra el pueblo palestino y la destrucción de Gaza, o a que fuera el único mandatario de un país de la OTAN que desafió la orden de Donald Trump de incrementar el presupuesto militar, alegando que esos recursos debían destinarse a programas sociales, sino también a que impulsó la transición energética verde y promovió una política migratoria más humanitaria, otorgando la ciudadanía a un millón de inmigrantes.

Si gana la fórmula PP-Vox, los primeros que van a sentir el vuelco político en España serán precisamente los diez millones de inmigrantes que viven en el país (más de la mitad latinoamericanos), que podrían pasar a ser «criminalizados», siguiendo la estela racista de Trump en Estados Unidos.

¿Habrá remontada?

La incógnita es si el miedo a un Gobierno de coalición entre PP y Vox será suficiente para movilizar a los millones de españoles que no quieren un giro a la derecha o si, por el contrario, el desgaste de ocho años de Gobierno socialista terminará pesando más en las urnas. Sánchez se juega mucho más que su continuidad política: se juega el legado de una etapa que ha situado a España en una posición singular dentro de Europa, tanto por su política social y migratoria como por sus posiciones frente a Trump y la guerra de Gaza.

Para Vox, la cita electoral representa la oportunidad de entrar por primera vez en el Gobierno central y convertir en políticas nacionales lo que hasta ahora ha ensayado en distintos ejecutivos autonómicos. Para el PP, supone alcanzar La Moncloa, aunque el precio podría ser compartir el poder con una formación que cuestiona consensos fundamentales de la España democrática nacida de la Transición.

Casi medio siglo después de las primeras elecciones libres tras la dictadura, España vuelve a enfrentarse a una encrucijada política de enorme trascendencia. La última palabra, esta vez, no la tendrán las encuestas, ni los pactos entre partidos, ni las campañas en las redes sociales. La tendrán los ciudadanos cuando acudan a las urnas el próximo domingo.

Y entonces se sabrá si el «¡No pasarán!» vuelve a convertirse en una consigna de movilización electoral o si España abre una nueva etapa política con la extrema derecha dentro del Gobierno.