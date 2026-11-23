Alice Huang La amante de Jensen Huang y supuesta espía china. (Especial)

Alice Huang, mujer con la que el exdirector de Nvidia Jensen Huang mantuvo un amorío extramarital, es nuevamente acusada de mantener contacto con agencias de espionaje chinas. Así lo reportó New York Times el domingo 22 de noviembre.

¿Qué dijo NYT sobre Alice Huang?

El pasado 29 de octubre, New York Times reportó sobre la relación extramarital que mantuvo Jensen Huang, el director ejecutivo de la compañía de chips Nvidia, con Alice Huang (no tienen vínculos familiares), una mujer a la que se vincula con proporcionar información tecnológica al gobierno de China.

Las acusaciones de infidelidad llevaron a que el director de Nvidia admitiera el amorío y renunciara a su cargo el 12 de noviembre. Sin embargo, no dijo nada sobre el posible trabajo que su amante supuestamente tiene con el gobierno chino y enfrentará un juicio próximo para determinar su propia responsabilidad en el asunto.

Oficiales estadounidenses han puesto duda acerca del involucramiento de Alice Huang con autoridades chinas. Pero New York Times pulió otro artículo el pasado domingo 22 de noviembre en el que vuelve a vincularla con el gobierno. Beijing, por su parte, ha negado que haya existido dicha operación de espionaje.

Según los reportes, Alice Huang habría mantenido contacto con un oficial perteneciente al Ministerio de Seguridad Estatal, la principal agencia de espionaje en China, desde la primavera de 2025. Portavoces para Jensen Huang, Nvidia y la embajada china en Washington no dieron comentario al New York Times ni a otros medios. .

Alice Huang dirigió Megaspeed Intenational, compañía tecnológica con sede en Singapur que le compraba mil millones en chips de Nvidia. Desde 2024, las autoridades estadounidenses investigan a la compañía por supuestamente contrabandear chips de Nvidia a territorio chino. De igual manera, se dice que Kang Wei, su socio de negocios y a quien con frecuencia se pensaba era su marido, también mantuvo contacto con la misma agencia de espionaje.

No todo el equipo habría llegado a China de manera ilegal. Parte de este fue vendido a compañías chinas como Alibaba, mientras que las investigaciones apuntan a que 240 mil chips restringidos que fueron vendidos al gobierno chino, con un valor total de más de 7 mil millones, habrían sido contrabandeados.

Se debe tomar en cuenta que el que Alice Huang haya tenido contacto con una agencia china no necesariamente significa que proporcionó información relacionada a la Nvidia.