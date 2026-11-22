La guerra abierta contra las pandillas se mantiene como una de las cartas fuertes de Nayib Bukele para contar con más del 80% de la ciudadanía (Archivo)

Bukele, rumbo a un tercer mandato — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que gobierna esta nación centroamericana desde el 1 de junio de 2019 está camino hacia un tercer mandato, al contar con el apoyo mayoritario de los ciudadanos que ven como la mejor carta para seguir combatiendo a las pandillas y reducir la inseguridad que por décadas azotó a esta nación, Aunque su talón de Aquiles sigue siendo la economía, ya que la estrategia en este rubro no ha permitido mejoras en la adquisición de la canasta básica y mayores empleos.

Bukele, de 45 años, se inscribió oficialmente para buscar un tercer mandato como Jefe de Estado a pocas horas de este jueves, fecha límite para el registro ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a las elecciones generales del 2027, en las que marcha en solitario y favorito, sin rival que hasta ahora le haga sombra.

Con una aprobación del 80 por ciento, Nayib Bukele tiene casi amarrada la continuidad como mandatario, gracias a su estrategia de seguridad de mano dura contra las pandillas y grupos criminales, y a una cuestionada reforma que instauró para una reelección indefinida.

“Necesitamos seis años más”, subrayó Bukele frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral, tras inscribir su candidatura, donde insistió en que debe haber continuidad del actual gobierno para concretar las metas y objetivos marcados. “Nos tomó varios años pasar de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del continente”, agregó.

En el registro, en el que el mandatario busca un tercer mandato, lo acompañó el vicepresidente, Félix Ulloa, quien también entregó la solicitud como aspirante a vicemandatario para los próximos seis años.

LA REALIDAD

Tras registrarse nuevamente como candidata a la presidencia, Bukele llamó a los salvadoreños a tomar en serio la realidad que vive el país y lo que se vivió en el paso con otras administraciones.

Nayib Bukele mantiene la mira en seguir con su lucha contra grupos criminales en El Salvador (Archivo)

“Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (…) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, resaltó el mandatario al subrayar que “El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países”.

Bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, vigente desde marzo de 2022, su administración ha detenido a más de 93,000 personas. El 90% continúa sin juicio. Asimismo, su estrategia ha permitido también el decomiso de 5,451 armas de fuego y 12,110 vehículos.

El apoyo ciudadano a Bukele también ha desatado polémica, ya que además de su modelo de mano dura contra criminales, figuran también las reformas a la Constitución, lo que permite sentenciar a una persona a cadena perpetua desde los 12 años por delitos como homicidio, feminicidio o violación.

Aliado del presidente Donald Trump, el gobernante recibió duras críticas en 2025 por presuntamente haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos que habían sido deportados desde EU y que fueron enviados a la megacárcel donde son trasladados pandilleros. Asimismo se le ha acusado de tener en este centro de detención a unos 90 presos políticos.

SIN ADVERSARIO

Bukele llegará a la nueva cita en las urnas con un apoyo de más del 80 por ciento de los ciudadanos y una oposición vulnerable y débil que estará representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre, del Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN), y de la exdiputada derechista, Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La presencia de tropas salvadoreñas en Haití han marcado presencia por el uso de una estrategia armada

El mandatario salvadoreño camina en solitario hacia un tercer mandato sin ninguna ley que se lo impida, luego de que en julio de 2025, cuando el Congreso nacional, controlado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que eliminó el límite de dos períodos consecutivos para convertirla en indefinida, lo que lo tiene en la ruta para gobernar por tercer periodo en fila.

Asimismo, la reforma amplió el período de gobierno del Presidente de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral, por lo que Bukele concluirá en 2027 su segunda administración, toda vez que fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

De ganar la elección de febrero del próximo año, su nueva etapa de gobierno concluiría en el 2033.

RETOS

Aunque Bukele cuenta con importante apoyo ciudadano, enfrenta algunos retos que no ha logrado cumplir, como es mejorar la situación económica de las familias, más empleos y atraer inversiones.

La economía salvadoreña esta dolarizada, con los hogares que enfrentan un alto costo en la canasta básica que supera el salario mínimo, además de que el gobierno debe transformar la seguridad ciudadana en crecimiento sostenible, inversión y más empleos, y gestionar reformas fiscales y negociaciones pendientes con el FMI.

Otro de los puntos que se deben atender es la corrupción, uno de los lastres heredados por gobiernos pasados y que no se ha podido erradicar.

Un factor que sigue presente es la pobreza en este país centroamericano, con una de las tasas de crecimiento económico más bajas de América Latina, por lo que mejorar la situación de los salvadoreños y la creación de empleo al no haber inversión extranjera, se mantiene como uno de los desafíos que tiene pendientes Bukele, con una población que sigue reclamando mejores salarios y oportunidades de empleo, ya que este problema sigue latente como una de las causas que sigue obligando a miles de salvadoreños a plantearse migrar a otras naciones en busca de mayor futuro. (Con información de agencias, CNN y BBC)

La Crónica de Hoy 2026