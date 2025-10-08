El Papa León XIV alza la voz por los migrantes: “La Iglesia no puede callar ante la injusticia”

El papa León XIV en el Vaticano a integrantes de la organización Hope Border, dedicada a la defensa de la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Durante el encuentro, el pontífice afirmó que “la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia”, según relataron los asistentes.
A la reunión acudieron también el obispo de El Paso, Mark Seitz, y varios miembros de la comunidad migrante, quienes entregaron al Papa mensajes y un video con testimonios de personas que temen las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump.
El director ejecutivo de Hope Border, Dylan Corbett, informó en su cuenta de X (antes Twitter) que el encuentro fue “un momento de esperanza y compromiso con la dignidad humana”. “El papa León XIV nos dijo: ‘Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros’”, compartió Corbett.
Today, the Hope Border Institute and @BishopSeitz presented the pain, anguish and hopes of the immigrant community in the United States to Pope Leo XIV.— The Hope Border Institute (@HopeBorder) October 8, 2025
This was the video we showed the Holy Father.
Listen to their stories here. pic.twitter.com/ZPQoah5df5
El apoyo del pontífice se produce en medio de un clima tenso en Estados Unidos, marcado por las promesas del expresidente Trump de reforzar las medidas migratorias y reactivar deportaciones a gran escala.
Días atrás, León XIV también se refirió a la polémica en torno al cardenal de Chicago, Blase Cupich, quien planea otorgar un premio a la trayectoria al senador demócrata Dick Durbin, reconocido por su labor en favor de los inmigrantes, pero criticado por sectores conservadores de la Iglesia por su postura a favor del aborto.
Ante esas críticas, el Papa pidió respeto y coherencia dentro del debate eclesiástico. “Quien dice ‘estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, no es realmente pro-vida. Quien dice ‘estoy en contra del aborto, pero de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si es pro-vida”, señaló.