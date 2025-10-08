El Papa León XIV alza la voz por los migrantes: “La Iglesia no puede callar ante la injusticia”

Papa León XIV e integrantes de la organización Hope Border

El papa León XIV en el Vaticano a integrantes de la organización Hope Border, dedicada a la defensa de la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Durante el encuentro, el pontífice afirmó que “la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia”, según relataron los asistentes.

A la reunión acudieron también el obispo de El Paso, Mark Seitz, y varios miembros de la comunidad migrante, quienes entregaron al Papa mensajes y un video con testimonios de personas que temen las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump.

El director ejecutivo de Hope Border, Dylan Corbett, informó en su cuenta de X (antes Twitter) que el encuentro fue “un momento de esperanza y compromiso con la dignidad humana”. “El papa León XIV nos dijo: ‘Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros’”, compartió Corbett.

Today, the Hope Border Institute and @BishopSeitz presented the pain, anguish and hopes of the immigrant community in the United States to Pope Leo XIV.



This was the video we showed the Holy Father.



Listen to their stories here. pic.twitter.com/ZPQoah5df5 — The Hope Border Institute (@HopeBorder) October 8, 2025

El apoyo del pontífice se produce en medio de un clima tenso en Estados Unidos, marcado por las promesas del expresidente Trump de reforzar las medidas migratorias y reactivar deportaciones a gran escala.

Días atrás, León XIV también se refirió a la polémica en torno al cardenal de Chicago, Blase Cupich, quien planea otorgar un premio a la trayectoria al senador demócrata Dick Durbin, reconocido por su labor en favor de los inmigrantes, pero criticado por sectores conservadores de la Iglesia por su postura a favor del aborto.

Ante esas críticas, el Papa pidió respeto y coherencia dentro del debate eclesiástico. “Quien dice ‘estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, no es realmente pro-vida. Quien dice ‘estoy en contra del aborto, pero de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si es pro-vida”, señaló.