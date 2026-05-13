EU apunta a contactos entre China e Irán para venta de armas, asegura New York Times

Donald Trump y Xi Jinping El presidente de Estados Unidos aseguró que China aceptó no suministrar armas a Irán en medio del conflicto en la región. (Imagen ilustrativa)

Empresas chinas han sostenido conversaciones para vender armamento a Irán y además plantearon la posibilidad de canalizar los envíos a través de terceros países para ocultar su origen, así lo aseguró este miércoles funcionarios estadounidense a The New York Times.

Según el medio, Estados Unidos ha recopilado información de inteligencia que apunta a “contactos entre compañías chinas y autoridades iraníes para explorar posibles transferencias de material militar”.

No obstante, no queda claro si se ha llegado a enviar armamento ni hasta qué punto el Gobierno chino habría autorizado estas operaciones. Según el periódico, al menos uno de los países de tránsito se encontraría en África.

Los funcionarios estadounidenses admiten discrepancias internas sobre el alcance real de las transferencias, precisó.

La información del NYT coincide con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín para mantener conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.

EU considera que cualquier apoyo militar a Irán es inaceptable y buca que China bloquee este tipo de transacciones.

El diario también señala que la inteligencia estadounidense detectó anteriormente movimientos similares entre empresas de los dos países en el suministro de sistemas de defensa antiaérea portátiles, así como otros componentes militares de doble uso que pueden emplearse tanto en aplicaciones civiles como militares.

Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses la presión sobre China para que reduzca su apoyo indirecto a Irán y para que contribuya a favorecer una desescalada en Medio Oriente, donde ambos países mantienen intereses estratégicos.

Trump ha solicitado en varias ocasiones a China, el mayor comercial de Irán, que convenza a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos por donde pasan alrededor del 45% de las importaciones de gas y petróleo de Pekín.

Por su parte, Irán ha reconocido que coopera militarmente con China y Rusia, aunque sin ofrecer detalles sobre su alcance.

Mientras, los funcionarios estadounidenses destacan a The New York Times que incluso si el Gobierno chino no ha aprobado formalmente estas operaciones, “resulta poco probable que estos contactos se produzcan sin su conocimiento dada la estructura de control estatal sobre el sector estratégico en el país asiático”.

El suministro de componentes de doble uso, como semiconductores ha sido una vía habitual de cooperación indirecta entre China y países sujetos a sanciones internacionales. (Con información de EFE)