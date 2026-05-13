Cronología del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius: ¿cuál es su tasa de letalidad y casos confirmados hasta ahora?

Cronología Hantavirus La Organización Mundial de la Salud confirmó este mayo de 2026 un brote de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que salió de Argentina.

Desde el reporte de posibles casos de Hantavirus en el crucero MV Hondius que salió de Ushuaia, Argentina, hasta este lunes 11 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tres defunciones por la enfermedad viral y un total de nueve casos asociados; siete de ellos fueron confirmados por laboratorio y dos son sospechosos.

A pesar de que el organismo de las Naciones Unidas descarta que este virus pueda ser similar al COVID-19, negando el comienzo de una posible pandemia al ser una enfermedad que rara vez se transmite de persona a persona, los pacientes infectados requieren de intervención médica intensiva dado que el virus presenta elevada letalidad.

¿El Hantavirus es una enfermedad mortal?

De los casos registrados por la Organización Mundial de la Salud en el crucero MV Hondius, tres de ellos han resultado en el fallecimiento de los pacientes, lo que demuestra que la enfermedad puede ser de alto riesgo a pesar de presentar un bajo índice de contagio.

“No es necesario que cunda el pánico ni que se impongan restricciones a los viajes”, declaró Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, resaltando que el COVID-19 era altamente contagioso, característica que el Hantavirus no comparte y, debido a ello, descartan la posibilidad de una pandemia.

Sin embargo, su tasa de letalidad promedio en Argentina —uno de los países donde el virus es más fuerte— rondaba el 18,5% en los últimos años, ya que el avance de la infección puede derivar en enfermedades como el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus y la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal.

El primero de estos síndromes dispara el riesgo de muerte hasta casi ​el 40%, estado potencialmente mortal que también se encuentra en la segunda de las enfermedades derivadas por este virus, alcanzando el 30-50% de letalidad.

Debido a ello, Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de México emitió el primer aviso epidemiológico para advertir a las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel en el país.

Hantavirus: cronología de los hechos del brote epidemiológico en el crucero MV Hondius

Esta enfermedad viral pertenece a la familia Hantaviridae, un grupo de virus que suelen infectar a roedores (ratones de campo y ratones ciervo, principalmente), cuyo contagio ocurre al respirar aerosoles de orina/heces secas, mordeduras, o tocar superficies contaminadas.

No obstante, en ocasiones, el virus se llega a transmitir a los humanos a través de estos animales, contagio persona a persona identificado en cepas específicas como la ‘Andes’, como sucedió este mayo de 2026 en el crucero internacional que partió de Argentina.

La cronología de los hechos hasta este momento, es la siguiente:

20 de marzo: el crucero zarpa de Argentina

La embarcación internacional MV Hondius zarpa de Argentina y realiza varias paradas hasta llegar a Ushuaia. A bordo, entre pasajeros y tripulación, viajan 149 personas de 23 nacionalidades distintas.

1 de abril: MV Hondius parte Ushuaia al Atlántico Sur

El crucero emprende rumbo al Atlántico Sur, con escalas en la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale, Tristan da Cunha, Santa Elena y Ascensión; su destino final es Islas Canarias.

6-11 de abril: Primeros síntomas en pasajero neerlandés

Un pasajero de 70 años proveniente de Países Bajos desarrolla fiebre, dolor de cabeza y síntomas digestivos, presentando dificultad respiratoria para el 11 de abril, día en que fallece a bordo del crucero. Se asume causa natural.

24 de abril: el matrimonio desembarca

El cuerpo del pasajero fallecido, en compañía de su esposa en vida, desembarcan en la isla de Santa Elena, junto a otros 28 pasajeros; no obstante, la pareja del primer infectado comienza a mostrar síntomas y su salud se agrava durante un vuelo a Johannesburgo, Sudáfrica.

26 de abril: se registra segundo fallecimiento

La esposa del pasajero neerlandés muere en Sudáfrica tras ser hospitalizada.

27 de abril: otro contagio registrado en el MV Hondius

Un pasajero británico de 69 años de edad enferma gravemente y es evacuado desde la Isla Ascensión a Johannesburgo, donde ingresa a terapia intensiva; se confirma infección por hantavirus.

2 de mayo: la OMS notifica oficialmente el brote

La Organización Mundial de la Salud emite la confirmación oficial de brote de hantavirus en el crucero internacional.

Ese mismo día fallece una pasajera alemana tras presentar síntomas de neumonía. A su vez, se confirma por laboratorio el primer caso de hantavirus (cepa Andes).

3 de mayo: Niegan el desembarco al MV Hondius

El crucero arriba a Cabos Verdes, sin embargo, le niegan el desembarco tras la confirmación de un caso de hantavirus y cinco sospechosos. La OMS comienza a coordinar asistencia.

4-5 de mayo: traslado de los casos sospechosos

La OMS, en coordinación con autoridades locales, evalúan evalúan el traslado de los pacientes sintomáticos, contemplando que el barco siga hacia Canarias o Países Bajos.

Tanto España como Países Bajos acceden a la evacuación de los pacientes con sospecha del virus, siendo Canarias quien recibe el crucero.

A este punto, el contagio se eleva a siete casos y la OMS confirma la transmisión entre humanos (cepa Andes).

6-8 de mayo: traslado de los pasajeros a bordo del MV Hondius

Catorce personas españolas a bordo fueron trasladadas al Hospital Gómez Ulla, Madrid, para cuarentena y los pasajeros extranjeros serían repatriados.

Una azafata neerlandesa, en contacto con uno de los fallecidos, es hospitalizada en Ámsterdam; posteriormente da negativo en hantavirus.

Dos pacientes son evacuados a Países Bajos, mientras que Singapur y otros países rastrean a pasajeros que desembarcaron en Santa Elena.

8 de mayo: posible caso en Reino Unido

Reino Unido notifica un posible caso en un ciudadano que hizo escala en una isla visitada por el crucero.