Autoridades sanitarias confirman brote de gastroenteritis en crucero de Burdeos

Brote de gastroenteritis en crucero Ambition (EFE)

Autoridades sanitarias francesas confirmaron este miércoles que el fallecimiento de un pasajero del crucero atracado en Burdeos que llevó al confinamiento de 1,700 personas, se debió a un brote de gastroenteritis, por lo que los pasajeron sin síntomas ya puede abandonar el barco.

La agencia regional de salud de Nueva Aquitania informó que “se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral”, lo que conlleva “al levantamiento de la prohibición de desembarco” para quienes no presentan síntomas y el “mantenimiento del aislamiento” para las personas contagiadas.

Asimismo, se confirmó que este brote no tiene relación con el hantavirus andino.

El crucero ‘Ambition’ había llegado a Burdeos procedente de Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Bresta (noroeste de Francia), tras dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años.

“No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, subrayaron las autoridades sanitarias.

Al menos una cincuentena de personas presentaron vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias francesas, que procedieron este mismo miércoles a atender a los enfermos y a determinar el origen de la enfermedad. (Con información de EFE)