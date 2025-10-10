Explosión en fábrica de bombas en EU deja 19 desaparecidos

Explosión en fábrica de bombas en Tennessee (EFE)

El siniestro se registró por la mañana en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems, ubicada en el área de Bucksnort, a unos 100 kilómetros al suroeste de Nashville, según confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar, donde se realizan labores de búsqueda y rescate entre los restos del inmueble afectado por el estallido.

“Tenemos varias personas desaparecidas y estamos siendo cuidadosos con las familias en esta difícil situación. Podemos confirmar que algunas personas han muerto”, declaró en conferencia de prensa el alguacil Chris Davis.

De acuerdo con los reportes oficiales, el “estallido devastador” ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana (hora local), destruyendo por completo uno de los edificios de la planta.

El director de Asistencia Médica de Emergencia del condado de Humphreys, Odell Poyner, informó a la cadena de televisión local que en el lugar se encontraban 19 empleados, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Hasta el momento no se han determinado las causas del accidente, mientras que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplazó a la zona para colaborar con las investigaciones y labores de emergencia.

La compañía Accurate Energetic Systems se dedica a la fabricación de explosivos militares, y de acuerdo con la información publicada en su sitio web, proporciona soluciones para productos energéticos utilizados en las industrias de defensa, aeroespacial, de demolición, y de petróleo y gas.

Las autoridades locales continúan en el área evaluando los daños estructurales y brindando apoyo a las familias de los trabajadores desaparecidos mientras se mantiene el operativo de rescate activo.