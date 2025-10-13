Fingió ser ciego por más de 50 años y cobró más de un millón de euros en Italia

Ciego

La Policía italiana denunció a un hombre de 70 años acusado de fingir ceguera total durante más de 50 años con el propósito de recibir subsidios fraudulentos por discapacidad. El sujeto habría obtenido más de un millón de euros del Estado, según informó la Guardia de Finanzas, cuerpo encargado de los delitos económicos en Italia.

El acusado, residente de la provincia de Vicenza , percibía ayudas desde 1972, a pesar de no presentar ninguna discapacidad visual comprobable.

Descubierto comprando fruta

Durante más de dos meses, agentes de la Guardia de Finanzas siguieron y grabaron al sospechoso para comprobar su supuesto estado de salud. En las imágenes obtenidas, se observa cómo el hombre realiza tareas sin asistencia, como jardinería con herramientas peligrosas, además de desplazarse solo y actuar con total autonomía.

“El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma frutas y verduras, las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente entre las expuestas en el mostrador, pagando en efectivo con dinero escogido de su propio bolso”, detalló la Guardia de Finanzas en un comunicado oficial.

Cómo se descubrió la estafa millonaria

La investigación comenzó gracias al cruce de datos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y bases de datos policiales.

Tras reunir pruebas audiovisuales y médicas, la Fiscalía italiana ordenó su procesamiento por el delito de estafa contra el Estado, al confirmar que el hombre había engañado al sistema durante décadas.

Más de 200 mil euros en ingresos ilícitos

Además del proceso penal, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de todas las ayudas públicas que el sospechoso recibía.

Una inspección fiscal posterior reveló que el hombre había generado más de 200,000 euros en ingresos ilícitos en los últimos cinco años, cifra que aún está bajo verificación tributaria.

La investigaciones siguen abiertas

De acuerdo con medios locales, la Guardia de Finanzas mantiene abiertas varias investigaciones sobre fraudes a programas de discapacidad en distintas regiones de Italia.

Las autoridades han reiterado su compromiso de fortalecer los mecanismos de verificación médica y administrativa para evitar que situaciones similares se repitan.