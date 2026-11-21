Armamento nuclear (Aydin Shayegan/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su intención de conseguir un acuerdo de largo plazo con Irán que impida al país crear un arma nuclear, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Trump afirmó que la República Islámica ya vivió un cambio de régimen y aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con una nueva generación de dirigentes iraníes, a la que calificó como más racional.

“Nunca me preocupó demasiado el régimen. Algunas personas dijeron cambio de régimen, pero expliquen qué significa eso. Ya he acabado con dos regímenes. He eliminado al primer grupo, al segundo grupo. Estamos tratando con el tercer grupo, así que se podría llamar a eso el cambio de régimen definitivo”, indicó Trump.

Las declaraciones se originan cuando Teherán puso sobre la mesa una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, aunque el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que la medida dependerá de que EU atienda primero las condiciones impuesta por su gobierno y acepte iniciar negociaciones directas.

Araghchi explicó que el mecanismo contempla que Estados Unidos cumpla sus acuerdos dentro las primeras 24 horas, mientras que en la siguiente jornada se procedería a la reapertura de la vía marítima y al comienzo del diálogo bilateral. Además, reconoció a Qatar y Pakistán como los únicos países que median entre ambas partes.

La iniciativa cuenta con un periodo de 7 días, pero los intermediarios propusieron reducirlo antes de las elecciones estadounidenses. “El plan de dos días sigue sobre la mesa”, enfatizó el funcionario iraní.

El ministro iraní manifestó disposición a acortar el plazo a unas cuantas horas, siempre que Washington satisfaga las demandas de Teherán. “Si quieren cambiar el horario de dos días a uno o incluso a dos horas, no hay problema. Lo que importa es que se cumplan nuestras demandas”, sostuvo.

Simultáneamente, descartó que el uranio sea transportado fuera del territorio iraní, aunque admitió que existe margen para negociar una solución de su destino.

“Tenemos varias líneas rojas claras sobre este tema. En primer lugar, estos materiales no saldrán del país”, remarcó.

Con información de agencias