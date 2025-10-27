“Al borde de una hambruna en EU como nunca antes”: cierre del gobierno amenaza a 42 millones

Hambre en Estados Unidos Una voluntaria prepara comidas para un programa de comidas calientes en East Harlem, en la ciudad de Nueva York

El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que cumple cinco semanas, amenaza con lo impensable en la primera potencia planetaria: sin fondos para alimentar a decenas de millones de estadounidenses que no tienen garantizado poder comer.

“Estamos al borde de un precipicio de hambre como nunca antes”, dijo en un comunicado la directora de la organización Share Our Strength, Anne Filipic, tras alertar que, de no alcanzarse un acuerdo bipartidista en el Congreso esta semana, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés), se quedará sin fondos a partir de este sábado 1 de noviembre.

“Por primera vez en la historia de SNAP, casi 42 millones de estadounidenses, incluyendo casi 16 millones de niños, están a punto de perder sus beneficios alimentarios, si no se emiten los beneficios de noviembre”, advirtió.

“Esto sería un lapso sin precedentes en la ayuda alimentaria, especialmente urgente dado al aumento del costo de los alimentos”, agregó la directora.

El Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) anunció este lunes que interrumpiría los beneficios del programa SNAP en noviembre de mantenerse el cierre del Gobierno, que permanece paralizado desde el pasado 1 de octubre.

Plan B en caso de emergencia

En caso de que los legisladores demócratas se nieguen a aprobar el presupuesto fiscal de Trump, lo más probable, dada la negativa del gobierno republicano a suavizar, precisamente, los drásticos recortes a programas sociales de ayuda a los más vulnerables, hay un plan B, recordó la activista.

Filipic señaló que insistió en que existe un fondo de contingencia de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares “justamente para momentos de emergencia como este” que evitaría que los beneficiarios de SNAP salgan perjudicados.

“El USDA debe actuar de inmediato para liberar esos fondos y transferir los fondos disponibles a SNAP”, sostuvo la directora.

De lo contrario, advirtió de que un retraso o interrupción “será devastador para los beneficiarios, causará estragos en las economías locales y creará confusión y caos innecesarios para los minoristas de SNAP y las agencias estatales”.

Filipic también llamó a los políticos a encontrar una solución para reabrir el Gobierno, recordando que los niños “no pueden esperar un día más”.