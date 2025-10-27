Cruz Roja de camino a Gaza para recibir el cuerpo de otro rehén de Hamás

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se dirige a una zona del norte de Gaza para recibir el cuerpo de otro rehén de Hamás, así lo indicó el grupo islamista.

“Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde se le entregará el ataúd de un rehén fallecido”, confirmó un comunicado del Ejército israelí y del Shin Bet.

Hamás ya había anunciado la entrega del cuerpo a Israel como parte del acuerdo de alto al fuego y del que una vez se confirme la identidad, reducirá los cadáveres de 12 cautivos que áun quedan en Gaza.

Las facciones palestinas expandieron el domingo sus búsquedas a áreas más allá de la denominada “linea amarilla”, la cual es la parte que continúa bajo el control militar de Israel, que sigue dominando el 53% de la Franja a pesar de un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

“No queremos dar ningún pretexto a Israel para que retome los bombardeos”

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, reiteró este lunes en un comunicado divulgado en sus canales oficiales que tienen “la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza” y que no quieren dar “ningún pretexto” a Israel para que retome los bombardeos.

No obstante, precisó que siguen enfrentando “problemas en la búsqueda” de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.

“Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio”, expresó.

Asimismo, puntualizó que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o “ya no saben dónde fueron enterrados”.