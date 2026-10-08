Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos por tortura

Nicolás Maduro y Cilia Flores EU les imputa cargo de tortura. (EFE)

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en Estados Unidos por cargos de tortura. El Departamento de Justicia estadounidense los acusa de utilizar la represión para mantener el poder.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro y Ciria Flores en Estados Unidos?

Nicolás Maduro y Ciria Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por militares estadounidense y trasladados a Nueva York para ser enjuiciados. Al expresidente de Venezuela y su esposa se les acusa de una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, además de la intención de poseer armas de destrucción masiva.

A estas ahora se suma una nueva acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que Maduro y su esposa se mantuvieron en el poder “aterrorizando a presuntos opositores mediante la persecución y la violencia”.

La acusación afirma que Maduro “autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”. Se incluyen casos de presuntas víctimas de la violencia ejercida por el gobierno venezolano del expresidente, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, que fueron “acosados, amenazados, detenidos, procesados, agredidos, torturados o asesinados”.

Al margen de estas nuevas acusaciones, la defensa slicitó el arresto domiciliario para Cilia Flores, argumentando que sufre de problemas cardiacos que se han agravado durante su tiempo en prisión. El juez encargado El juez Alvin Hellerstein rechazó la petición en una audiencia que se llevó a cabo este jueves 8 de octubre.