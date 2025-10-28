Israel se ‘aferra’ a la guerra: lanza bombardeo por toda Gaza, pese alto al fuego

Nuevo bombardeo de parte de Israel a la ciudad de Gaza (@yusufbozan0234/x)

El ejercito de Israel comenzó un bombardeo en la Franja de Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu de lanzar “ataques contundentes” contra el enclave en respuesta a presuntas violanciones de acuerdo de paz, así lo informaron medios palestinos presentes en la Franja.

La cadena catarí Al Jazeera (medio con mayor presencia en la Franja), indicó que se han producido fuertes explosiones en la ciudad de Gaza (norte); mientras que la agencia de noticias Sanad (vinculada a Hamás) registró además bombardeos de artillería en Deir al Balah y ataques en el sur de la Franja.

Información en desarrollo...