Marco Rubio descarta ataque de EU a Venezuela; cuestiona al Miami Herald

Marco Rubio

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, desmintió este viernes que su país esté preparándose para bombardear instalaciones militares en Venezuela, a tan solo horas después de que Trump lo negara, además, cuestionó al Miami Herald por escribir “una historia falsa”.

“Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa”, publicó Rubio en su cuenta de X referenciando a la noticia publicada por el Miami Herald.

Niega ataque contra Venezuela

Estas declaraciones de dan tiempo después de que Trump negara estar considerando atacar Venezuela cuando viajaba a bordo del Air Force One y fue consultado por las informaciones publicadas por estos medios.

“No, no son verdad”, reiteró, sin aportar más detalles.

Si esto se implementara, los ataques supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia EU.