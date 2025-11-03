Trump defiende el uso de la fuerza bruta del ICE y espera redadas más masivas

Represión en Estados Unidos Imagen captada en video de la brutal golpiza de agentes del ICE a un jardinero mexicano (Captura de video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está contento con los más de medio millón de inmigrantes que han sido detenidos en redadas, en muchos casos violando abiertamente el debido proceso y desacato a órdenes judiciales, y quiere que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) haya muchos más.

“No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama”, afirmó.

En una entrevista en el programa ’60 Minutes’ de CBS, Trump fue preguntado por si esas redadas fueron demasiado lejos, según videos que muestran a agentes del ICE empujando al suelo a una mujer, usando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo.

“Son asesinos”

Seguidamente, al preguntarle si le parecían bien las tácticas que se veían en los videos, dijo que sí, “porque tienes que sacar a la gente fuera”, y señaló que “muchos son asesinos”, recurriendo a uno de los argumentos para su campaña de deportaciones masiva, en la que criminaliza a los inmigrantes de manera generalizada.

No obstante, al ser presionado sobre el arresto y deportación de indocumentados que no son criminales, eludió decir directamente si esa es la “intención” de su Gobierno, y declaró: “Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir”.

Trump también evitó concretar una meta en su política migratoria que le permita “declarar misión cumplida” debido a que estima que hay 25 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., una cifra que ha repetido anteriormente y para la que no aporta pruebas.

Al ser cuestionado sobre las deportaciones de trabajadores esenciales, que están afectando al mercado laboral de varios estados, Trump inicialmente apostilló que se trataba de “jardineros criminales”, para luego afirmar que él necesita “jardineros y granjeros más que nadie”.

Desde el regreso del magnate republicano a la presidencia en enero de 2025, se han deportado aproximadamente 527,000 inmigrantes indocumentados mediante redadas y operativos migratorios. Además, 1.6 millones se han “autodeportado” voluntariamente.