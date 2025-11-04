Guatemala asegura 292 paquetes de cocaína procedente de Costa Rica

Guatemala asegura 292 paquetes de cocaína (@elurbanonews/x)

Las autoridades antinarcóticos de Guatemala aseguraron este martes 292 paquetes de cocaína que llegaron al país procedentes de Costa Rica, así lo informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil hallaron la droga durante un operativo conjunto con otras autoridades en las instalaciones del Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico guatemalteco.

Asimismo, las autoridades expresaron que el decomiso del cargamento tuvo lugar en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC).

En el lugar se localizó un contenedor que procedía de Puerto Caldera, Costa Rica y tenía como destino final el Puerto Quetzal de Guatemala, puntualizó el informe policial.

La droga estaba oculta en sacos que simulaban contener fertilizante para palma africana, una técnica utilizada para burlar los controles aduaneros, indicó la entidad de seguridad pública.

Hasta septiembre, las fuerzas antinarcóticas habían decomisado más de 7.7 toneladas de cocaína, deshabilitado siete pistas clandestinas de aterrizaje y destruido más de 13.4 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ministerio Público abrió una investigación para establecer si el cargamento de cocaína tenía como destino algún cartel del narcotráfico en Guatemala o si solo estaba de paso hacia otro país.

Detención de mexicana con cargamento de marihuana

Además, la Policía añadió otro caso, el cual fue la detención de una mexicana que se trasladaba como pasajera en un autobús por una carretera de la provincia de Retalhuleu, en la costa sur del país.

Las autoridades puntualizaron que, Rosa (conocida como Chavelita), de 48 años, traia consigo más de 22 kilos de marihuana.

Según las investigaciones, Chvelita abordó el autobús en la frontera de Tecún Umán, en la provincia de San Marcos, al límite con México y se transportaba hacia la ciudad de Guatemala.