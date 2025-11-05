Francia suspende temporalmente a Shein tras escandalo con muñecas sexuales

Suspensión de Shein en Francia tras escandalo con muñecas sexuales con aspecto infantil (Especial)

El Gobierno de Francia inició este miércoles el procedimientom para suspender temporalmente en el país a Shein, esto hasta que demuestre que “todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”.

“Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”, informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado.

Los miembros del Gabinete de Sebástien Lecornu analizarán la situación “dentro de 48 horas”.

Por su parte, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niñas.

Esta decisión se produce dos horas después de que la plataforma de ventas online china abriera en París su primera tienda física y solo unos días despúes de que se creara este escandalo por la venta de las muñecas hiperrealistas, con argumento de venta pedo-pornográficos.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró que el Gobierno “no le temblará la mano” para prohibir las actividades de Shein en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas.

La Fiscalía de París implementó a principios de esta semana una investigación contra Shein por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también afecta a AliExpress y por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”, en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

Además, la tienda física (ubicada en la sexta planta de los almacenes BHV, frente al ayuntamiento de París y a dos pasos de Notre-Dame) abrió sus puertas a las 13:00 hora local en un espacio de 1,200 metros cuadrados.

Asimismo y empatando con la apertura, la prensa local informó sobre la detención de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual remitido a su nombre y comprada en la plataforma online.

Directivos de la compañia deberán responder las preguntas de los parlamentos franceses el 18 de noviembre, todo esto para averiguar cómo pudieron venderse estos productos ilícitos en el país.