¿Quién es Nick Fuentes, el neonazi hispano que admira por igual a Trump y a Hitler?

Estados Unidos El trumpista Nick Fuentes, un declarado admirador de Hitler y negacionista del Holocausto (X)

Amenaza de cisma en el universo ultraderechista MAGA. El asesinato el 10 de septiembre del supremacista cristiano Charlie Kirk (31 años), en plena conferencia en un campus universitario, dejó un hueco que fue rápidamente aprovechado por su rival mediático, Nick Fuentes (27 años), otro supremacista blanco cristiano, pero con una diferencia que levanta ampollas en la derecha estadounidense y en el segundo país donde viven más judíos del mundo, después de Israel: Fuentes es profundamente antisemita y un negacionista del Holocausto.

Después de meses de ostracismo mediático -fue vetado en Facebook, Instagram y Spotify debido a su discurso de odio- Fuentes fue “resucitado” primero por Elon Musk, quien permite sus discurso de odio en X y ahora por el polémico comentarista de extrema derecha Tucker Carlson, quien en una reciente entrevista le permitió explayarse con su ideología neonazi, su misoginia y sus ataques a las minorías raciales, pese a que su apellido lo delata como hispano, asunto del que se niega a hablar ni siquiera para confirmar o no que su padre es un inmigrante mexicano.

Entre otras declaraciones, Carlson no cuestionó en ningún momento a Fuentes cuando llamó despectivamente “nigger” a los negros, aseguró que “el Partido Republicano está dirigido por judíos, ateos y homosexuales”, describió a Adolf Hitler como “realmente genial”, volvió a poner en duda que el Holocausto haya ocurrido, prometió que los “judíos pérfidos” deben “recibir la pena de muerte” después de que “tomemos el poder” y declaró sin que le temblara la voz que “muchas mujeres quieren ser violadas… Quieren que un hombre les dé una paliza”.

No es la primera vez que Fuentes escandaliza con sus comentarios incendiarios.

Durante una transmisión en vivo en 2016, Fuentes dijo que “hornear galletas” no era algo que supiera hacer, y luego bromeó sobre “cuántas galletas se podrían hornear en un horno en Auschwitz”. Esta declaración fue ampliamente condenada por su tono burlón y por trivializar el genocidio de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

En otra ocasión, Fuentes dijo que le agradaba el líder soviético Joseph Stalin, responsable de entre 6 y 20 millones de personas, habló sobre la amenaza que representan los “judíos organizados” de Estados Unidos.

“Tu cuerpo, mi decisión”

Tras el triunfo de su admirado Donald Trump en las elecciones de 2024, Fuentes declaró literalmente: “Ey, puta; tu cuerpo, mi decisión. Los hombres ganamos otra vez. Nunca habrá una mujer presidenta”.

Estas declaraciones, en alusión al lema proabortista “Mi cuerpo, mi decisión” y a la derrota de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, crearon euforia dentro de la llamada “manosfera”, que promueven ideas sobre masculinidad extrema, antifeminismo, y en muchos casos, misoginia.

El hecho de que el comentarista Carlson, despedido de Fox News por su radicalidad, se negara a cuestionar o criticar sus declaraciones incendiarias del pasado o durante su entrevista de la semana pasada escandalizó a políticos republicanos, como el senador Ted Cruz, quien denunció a las “voces que difunden esta basura” y “blanquean el discurso de odio antisemita”.

Las críticas de Cruz fueron por alusión, ya que durante la entrevista, Fuentes comentó a Carlson que “la gente que más odio son los cristianos sionistas”, para referirse al grupo de conservadores que apoyan a Israel en Estados Unidos, y citó al expresidente George W. Bush y al senador hispano por Texas.

¿Qué opina Trump de Fuentes?

Conscientemente o no, Fuentes no acusó de “cristiano sionista” al que dice de sí mismo que es “el mayor amigo de Israel”: Donald Trump.

En noviembre de 2022, Fuentes asistió a una cena privada en Mar-a-Lago junto al polémico cantante negro y reconocido neonazi Kanye West, lo que generó una ola de críticas.

Aunque Trump afirmó no conocer a Fuentes antes del encuentro, no lo condenó directamente y se limitó a decir: “No sabía quién era ese tipo. Vino con Kanye, y cenamos. No fue una gran cosa”.

A pesar de la afición del presidente estadounidense a protagonizar o involucrarse en disputas en redes sociales, el magnate republicano guarda un extraño silencio sobre la polémica entrevista que no hace sino alimentar la polémica sobre si el movimiento MAGA (Make America Great Again) se está escorando peligrosamente hacia un régimen supremacista blanco y antisemita.

A más radical, más audiencia

Desde el asesinato de Kirk hace dos meses y el malestar de Trump con su viuda Erika Kirk, quien durante su funeral de Estado dijo que perdonaba a los asesinos de su marido, la audiencia de Fuentes se ha duplicado.

Rumble, una plataforma ultraconservadora de streaming financiada entre otros por el excandidato presidencial republicano, Vivek Ramaswamy (de origen indio) y el vicepresidente J.D Vance, quien recientemente defendió el derecho de influencers republicanos a sentir admiración por Hitler, pasó de 250,000 a más de 470,000 en la actualidad.

En X, la red social de Elon Musk, pasó de 500,000 seguidores a un millón, pese a la difusión descarada de teorías conspirativas vertidas por el propio Fuentes, como que Erika Kirk participó directamente en el asesinato de su marido.

Pero, como defienden Fuentes, Carlson y Musk (el del saludo nazi durante un mitin de Trump), la libertad de expresión está arropada por la Primera Enmienda, sin preocuparse del peligro de fomentar el discurso del odio y de que se hayan disparado los crímenes antisemitas en EU.