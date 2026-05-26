Europa sufre la peor ola de calor en mayo con récords históricos que se baten diario

Ola de calor en Europa Londres sufre la temperatura más alta jamás registrada en mayo (ANDY RAIN/EFE)

El calentamiento global ha llegado para quedarse, sin importar si se ha traspasado ya el umbral de no retorno para que el clima del planeta provoque eventos extremos. Más de 180 millones de europeos están atrapados desde hace dos días por una histórica ola de calor que afecta a casi todo el continente, con récords de temperatura jamás registrados en mayo, cuando todavía falta casi un mes para la llegada del verano.

El Reino Unido batió este martes su segundo récord histórico consecutivo, tras alcanzar los 35°C, superando en dos décimas el máximo registrado ayer lunes.

“Este martes es ya el día más caluroso de mayo registrado”, escribió la oficina meteorológica británica (Met Office, en inglés) en redes sociales, donde precisó que los dos récords seguidos se alcanzaron en una zona cercana al aeropuerto londinense de Heathrow y el barrio de Kew Gardens, al suroeste de la capital británica.

Hasta ahora, la temperatura más alta registrada en mayo en el Reino Unido, de 32.8 °C, databa de hace más de un siglo, registrada en Londres el 22 de mayo de 1922.

La Met Office indicó que la ola de calor y las altas temperaturas permanecerán durante toda la semana, con temperaturas máximas previstas entre los 33 °C de este miércoles y los 29 °C para este próximo sábado.

16 grados más de lo normal en Irlanda

En la cercana Irlanda, la conocida isla verde por su humedad constante y clima fresco, se vive una situación. Este martes se registraron 29.7°C en Carlow, en el sureste del país, según informó la Oficina Meteorológica (Met Éireann), por lo que se activó la alerta amarilla y un aviso de que podría superarse la barrera histórica de los 30° este miércoles.

El organismo recordó que las temperaturas más altas en mayo en Irlanda generalmente oscilan entre los 13 y 16 grados, una diferencia de hasta 16 grados menos de lo que está ocurriendo en la actualidad.

Siete muertos en Francia

Francia contempla suspender competiciones deportivas por la ola de calor que puede alcanzar temperaturas de hasta 39 grados en los próximos días, según advirtieron este martes las autoridades, mientras el país enfrenta un episodio inusual de canícula en mayo que ya ha dejado siete fallecidos.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, afirmó que “podría haber cancelaciones” de eventos deportivos en función de las condiciones meteorológicas.

“No solo observaremos el calor, sino también la humedad, el viento o la exposición solar en los recorridos. Un organizador puede decidir suspender o aplazar una competición”, declaró.

Precisamente, dos de los siete fallecidos hasta el momento en Francia “directa o indirectamente” por la ola de calor, según las autoridades, estaban participando en pruebas deportivas.

Se trata de un participante de la carrera La Pyrénéenne, celebrada el domingo en París, que falleció durante la prueba, mientras que una decena de corredores de otra competición en Maisons-Alfort, en la región parisina, fueron hospitalizados en estado de “urgencia absoluta” el mismo día.

Mientras que una mujer de 28 años murió este lunes tras sufrir una “hipertermia corporal por esfuerzo” mientras participaba en una competición ‘indoor’ de carrera y ‘fitness’ en Chassieu, cerca de Lyon.

Los otros cinco fallecidos murieron por ahogamiento durante baños en Gironda, Marne, Sena y Marne, y Maine y Loira.

Por ello, las autoridades sanitarias y meteorológicas mantienen la alerta ante una ola de calor temprana e inusualmente intensa. Météo-France prevé que las temperaturas alcancen localmente los 38 e incluso 39 grados en los próximos días, especialmente en el oeste del país, donde este martes hay ocho departamentos en alerta naranja.

Pese a la situación, el Ministerio de Educación descartó por ahora el cierre generalizado de escuelas, aunque reconoció que podría producirse de manera puntual a nivel local.

Roland Garros en alerta

París, uno de los mayores destinos turísticos del mundo, anunció este martes la puesta en marcha de varias medidas de “refrigeración y protección” para hacer frente a la intensa ola de calor que afecta también a la capital francesa.

Entre las disposiciones adoptadas figura la apertura excepcional de 14 parques públicos hasta esta medianoche, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos espacios más frescos durante las horas de altas temperaturas.

Las temperaturas, que han llegado a estar 13 grados por encima de lo habitual para la época , han convertido el torneo en un verdadero desafío físico para los tenistas, y la organización ya ha activado un protocolo de emergencia.

Noches tropicales en España

España también está inmersa en un “episodio cálido con temperaturas de pleno verano a finales de mayo”, explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras un fin de semana en el que se llegaron a superar los 38 grados en algunos puntos del Valle del Guadalquivir (como en Sevilla capital o el municipio jienense de Andújar), durante esta semana no se espera que afloje el calor.

La Aemet resalta que el fin de semana se vivieron en la mayor parte de España temperaturas muy altas para la época del año, entre 5 y 10 grados superiores a lo habitual.