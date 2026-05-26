Ébola se “desborda” antes del Mundial 2026: ¿Cuál es el riego de que el virus continúe propagándose?

Los contagios de ébola continúan en Congo Existe preocupación sobre el alcance que podría tener la enfermedad (STRINGER/EFE)

El brote del ébola continúa aumentando en la República Democrática del Congo y regiones adyacentes. Debido a la falta de apoyo internacional, la provincia congoleña Ituri se ha quedado sin muchos recursos necesarios para combatir el virus. Algunos se preocupan de que el virus se extienda a escala internacional.

¿Cuál es el riesgo de que el virus se propague de manera internacional?

Aunque en estos momentos el virus se encuentra concentrado en las provincias Ituri, Nord-Kivu, and Sud-Kivu. En Bunia, capital de Ituri, la respuesta ante la propagación del virus ha sido carente.

Ya la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la crisis de ébola en Congo como emergencia de salud pública. Aunque no llega al estatus de pandemia, su condición de emergencia pública es causa suficiente de preocupación. Tan sólo de la semana pasada a esta, los contagios han aumentado alrededor de 15% y las muertes casi han duplicado.

Sin embargo, como reporta The New York Times, poco se ha hecho en términos de apoyo internacional para aminorar la crisis. Esto debido a los cortes que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presupuesto de ayuda internacional. Conflictos armados de la zona que datan de hace años, entre los grupos étnicos Lendu y Hema, también han provocado una respuesta poco unificada. Esto ha resultado en farmacias que ni siquiera cuentan con gel antibacterial y clínicas con cuarentenas inadecuadas. No existe, pues, una respuesta organizada a un problema de esta magnitud.

¿Cuáles son los alcances actuales del brote de ébola en Congo y su potencial global?

Por ahora el virus sólo se ha propagado a la nación vecina de Uganda, pero no se descarta la idea de que pueda seguir expandiéndose. Según la facultad de salud pública de la Universidad de California en Berkeley, lo preocupante de este brote particular del virus es que ya es el tercero más grande registrado desde que se detectó en el virus en 1976. Lo peor es que comenzó siéndolo. Y a diferencia de otras variantes de ébola que se han combatido en décadas recientes, no existe vacuna para la variante Bundibugyo aún.

Lo mejor que se puede decir acerca del virus es que, a diferencia del COVID, el hecho de que este se transmite por contacto directo disminuye la posibilidad de un brote a escala global. El aislamiento de personas infectadas ha resultado una táctica efectiva en todos los brotes de ébola, misma razón por la que no se ha convertido en pandemia en ninguna ocasión. Sin embargo, con el Mundial FIFA a la vuelta de la esquina, debemos estar atentos a cómo se desarrolla la situación en el Congo.