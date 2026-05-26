Netanyahu anuncia escalada en Líbano y la toma de nuevas “zonas estratégicas”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Captura de pantalla/EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques a Líbano, así como la toma de nuevas “zonas estratégicas” por parte del Ejército.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte (de Israel)”, precisó Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.

En un vídeo enviado por su oficina, el primer ministro afirma que la decisión de atacar el Líbano con mayor contundencia la tomó en coordianción con el Ministerio de Defensa, liderado por Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Asimismo, mencionó un esfuerzo nacional “masivo” para impulsar “soluciones creativas e innovadoras contra los drones explosivos” con los que el grupo chií Hezbolá ha atacado con mayor eficacia posiciones israelíes en las últimas semanas.

A pesar del alto al fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hezbolá, el combate ha persistido a ambos lados de la ‘línea amarilla, nombre con el que Israel se refiere a la línea donde divide alrededor del 8% del territorio libanés que sigue ocupado por Tel Aviv en el sur del país.

Igualmente, las tropas terrestres del Ejército israelí franquaron esta ‘linea amarilla’ en lo que un responsable militar describió “como operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada”, que tenían como objetivo “eliminar las amenazas directas”.

Aumentan a 3,213 los muertos en casi tres meses de conflicto en Líbano

El número de muertos en casi tres meses de ataques israelíes contra Líbano aumentó a 3,213, 28 más que la víspera, después de que el Estado judío intensificara desde la noche del lunes los bombardeos pese al cese de hostilidades.

“El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 26 de mayo es el siguiente: 3.213 muertos y 9.737 heridos”, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.

El lunes, el departamento ya había situado el total de víctimas en 3,185 fallecidos y 9,633 heridos.

La peor masacre ocurrida en las últimas 24 horas tuvo lugar a última hora del lunes en la localidad suroriental de Mashghara, donde murieron once personas, entre ellas dos menores, y otras 15 resultaron heridas, en un balance que la oficina gubernamental considera todavía preliminar. (Con información de EFE)