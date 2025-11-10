China busca control sobre químicos para el fentanilo, una medida que impactará a México, EU y Canadá

China y Estados Unidos contra el fentanilo Las dos potencias mundiales ponen una tregua de un año para combatir la producción de las drogas sintéticas (scmp.com)

China ha puesto en marcha las medidas acordadas con Estados Unidos, propuestas durante la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, donde ambos líderes buscan tener una mejor relación económica.

¿Cuáles son los puntos más importantes del acuerdo de EU y China?

Dentro del acuerdo, los mandatarios de las dos más grandes potencias mundiales acordaron en qué esta tregua se realizará:

Suspensión de aranceles.

Eliminación temporal de las tasas portuarias.

Reforzar el control de los químicos utilizados en la producción de fentanilo.

¿En qué afecta a México la tregua entre China y EU?

Aunque el acuerdo es entre las dos naciones más grandes del mundo, en este también, desafortunadamente, aparece México directamente involucrada en el tema del fentanilo.

El gobierno chino incluyó a México, junto con Canadá y Estados Unidos, en una lista donde puntualizan que estos países necesitarán permisos especiales para importar químicos que pueden usarse en la elaboración de la droga sintética, fentanilo.

Se tiene como punto principal evitar el desvío de sustancias que puedan llegar a manos de grupos criminales que produzcan fentanilo en tierras mexicanas o estadounidenses.

Controlar del Fentanilo

Luego de que EU acusara a México de usar químicos chinos en la elaboración del fentanilo dentro de laboratorios clandestinos,

China decidió tomar la decisión de poner un alto a la producción de la droga, teniendo una supervisión sobre la exportación de 13 sustancias químicas que se pueden utilizar para fabricar opioides sintéticos.

¿Cuánto durará la tregua entre China y EU?

El acuerdo tendrá una duración de un año, donde el país asiático suspenderá también sus “aranceles recíprocos” que había impuesto a productos estadounidenses.

Las tasas portuarias, las cuales habían encarecido el transporte marítimo, también pararán durante un año, con el objetivo de que los barcos que transportan productos chinos y estadounidenses queden exentos de este cobro, lo que podría beneficiar o afectar a las rutas comerciales que pasan por puertos mexicanos.