Seis muertos en Etiopía por brote sospechoso de fiebre hemorrágica de origen desconocido

Seis muertos en Etiopía por brote sospechoso de fiebre hemorrágica

Etiopía registró un brote sospechoso de fiebre hemorrágica viral en el sur del país, cuyo origen aún es desconocido y del cual se han notificado ocho casos, incluidos seis muertos, así lo confirmaron fuentes médicas.

El brote se localizó en la ciudad de Jinka, en la región del Estado de Etiopía Meridional, a 600 kilómetros de la capital, Adís Abeba.

“Hasta el momento, seis personas, entre ellas un médico y una enfermera, han fallecido”, declaró Biniam Asrat, director médico del Hospital General de Jinka.

“El personal sanitario podría dejar de trabajar si no recibe el equipo de protección personal adecuado. Su destino podría ser la muerte”, agregó.

La enfermedad parce haber comenzado con un hombre que falleció hace 20 días y 13 después, aparecieron más casos.

La mayoría perdió la vida tras haber tenido contacto con el primer paciente.

Ocho casos sospechosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que, “hasta el momento, se han reportado ocho casos sospechosos. Se están realizando pruebas de laboratorio en el Instituto de Salud Pública de Etiopía para determinar la causa exacta”.

Asimismo, precisó que “las autoridades sanitarias de Etiopía están llevando a cabo investigaciones adicionales y reforzando la respuesta tras la notificación de casos sospechosos”.

En apoyo a Etiopía, la OMS desplegará 11 técnicos con “experiencia en la respuesta a brotes de fiebre hemorrágica viral para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la investigación, las pruebas de laboratorio, la prevención y el control de infecciones”.

Además facilitará “suministros esenciales, como equipo de protección personal para el personal sanitario y material para la prevención de infecciones, así como una tienda de aislamiento de despliegue rápido para reforzar la atención clínica”.

Por esto, la OMS ha liberado, 300 mil dólares de su Fondo de Contingencia para Emergencias para brindar apoyo inmediato a las autoridades etíopes.

Por su parte, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) destacó que se realizan investigaciones para identificar el origen de los casos.

“Estamos realizando secuenciaciones para identificar el origen y, a partir de eso, determinar las herramientas más adecuadas para responder”, comentó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya.

“Podremos identificar de dónde provino este brote y si tiene alguna relación con brotes previos”, agregó durante una conferencia de prensa virtual.

Enfermedades con potencial epidémico

Las fiebres hemorrágicas virales se refieren a un grupo de enfermedades con potencial epidémico causadas por varias familias distintas de virus.

Entre ellas se incluyen las enfermedades por virus de Marburgo y Ébola, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la fiebre de Lassa.

Los signos y síntomas específicos varían según el tipo de fiebre hemorrágica viral, pero los iniciales suelen incluir fiebre alta, fatiga, mareo, dolores musculares, debilidad y agotamiento.