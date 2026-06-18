¿Quieres vivir tu k-drama en el Mundial 2026...? Esta es la realidad que advierte el Movimiento Feminista 4B de Corea del Sur

Movimiento 4B Uno de los movimientos feministas más radicales a nivel internacional en la era moderna

Desde inicios del siglo, los dramas coreanos comenzaron a expandir su popularidad a nivel internacional, consolidándose como uno de los entretenimientos asiáticos más célebres en la última década y que incluso han formado alianzas con plataformas de streaming globales como Netflix, Prime Video y Disney+, lo que ha aportado a la difusión mundial de estos especiales romances cargados de drama, risas e historias que te harán soltar más de una lágrima.

No obstante, la realidad de ser mujer en Corea del Sur es muy distinta a la que vive cualquier protagonista de serie romántica, no sólo eso, sino que el estereotipo de hombre coreano “amoroso, salvador y respetuoso” que muestran los famosos k-dramas tiende a estar aún más alejado de la versión idealizada que se ha reproducido a través de estas series y el ejemplo más claro de ello es el Movimiento Feminista 4B, protesta de mujeres surcoreanas que han decidido romper todo vínculo sexual, afectivo y reproductivo con los hombres de su sociedad.

La efusividad con la que el público latino femenino ha recibido a los hombres coreanos en México durante la celebración del Mundial FIFA 2026, ha creado ruido entre los sectores feministas del país y de Corea del Sur, quienes exaltan la importancia de no idealizar la figura masculina a raíz de los k-dramas románticos y que, si bien la celebración y la fiesta son importantes en este evento deportivo, también lo es la continua lucha contra la misoginia o, en el caso de las mujeres surcoreanas, la exterminación total de dicha violencia.

Movimiento 4B en Corea del Sur: ¿cómo nació esta protesta feminista?

Gracias a la nueva función de traducción automática en la red social X, antes Twitter, la voz de sectores feministas en países orientales se ha vuelto viral en otras regiones del mundo, como lo fue el reciente movimiento en redes sociales de mujeres japonesas que desenmascararon la imagen “educada” que se le dio a los hombres de Japón tras levantar la basura en el estadio donde jugó su selección, evidenciando al género masculino japonés como una de las poblaciones de hombres que menos ayuda en las tareas domésticas y más reproduce la desigualdad de género en el país.

De la misma forma, mujeres surcoreanas y feministas mexicanas comenzaron a recordar al mundo la existencia del Movimiento 4B en Corea del Sur, posiblemente la resistencia más radical del feminismo en la era contemporánea al romper todo vínculo afectivo, sexual y reproductivo con los hombres.

Esta trascendental protesta surge ante una sociedad altamente marcada por una estructura patriarcal que posiciona a la mujer en un papel de subordinación hacia el hombre tanto a nivel social como familiar; en ella, la mujer “tiene la obligación” de cumplir con el código triple de obediencia, es decir, obedecer al padre en la niñez, al esposo en el matrimonio y al hijo en la maternidad.

A pesar de que el avance histórico de Corea a través de guerras y dictadura erradicó algunas viejas costumbres, la mujer coreana todavía enfrenta la perdurabilidad de ciertas prácticas tradicionales en la actualidad, lo que incentivó el surgimiento de nuevas formas de resistencia frente a situaciones de violencia y discriminación hacia las mujeres.

Es así como nace el Movimiento 4B, cuyos principios —según declaran las mujeres feministas surcoreanas— “alteran las estructuras de misoginia” y, a su vez, sirven para crear espacios más seguros y vidas libres de violencia de género al construir círculos compuestos únicamente por mujeres.

Los principios del Movimiento 4B en Corea del Sur: no al matrimonio, no a las citas, no al sexo y no a la maternidad

En Corea del Sur, 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso u hostigamiento en el trabajo; apenas 2% del género femenino ocupa puestos directivos; en promedio y con información rescatada de la Organización para la Cooperación y Crecimiento Económico (OCDE), las mujeres surcoreanas ganan 37% menos que sus pares hombres, lo que refleja una de las brechas de género más grandes del mundo.

Al mismo tiempo, se enfrentan constantemente a estándares de belleza inalcanzables reproducidos por el espectáculo surcoreano. En Corea del Sur, ni siquiera las actrices y idols femeninas están exentas de la violencia, ya que se registra mayor presión y crítica social, además de que el acoso cibernético es considerablemente más común de lo que es para artistas masculinos.

Debido a ello, el Movimiento 4B surge con los siguientes principios inamovibles que aseguran la ruptura con la sociedad patriarcal para formar una vida segura entre mujeres:

No a las citas o vínculos afectivos con hombres ( biyeonae ).

). No a las relaciones sexuales con hombres ( biseksu ).

). No al matrimonio heterosexual ( bihon ).

). No a la maternidad (bichulsa).

Cada uno de los conceptos inicia con la letra “B”, de ahí el término del movimiento, y también cada uno de ellos ataca los “valores tradicionales” impuestos a la mujer desde su nacimiento: reproducción, matrimonio y maternidad, añadiendo también las citas y los vínculos afectivos con hombres como una de las restricciones para asegurar espacios libres de cualquier tipo de violencia de género.

South Korea's fertility rate, already the lowest in the world, dropped by another 8 percent in 2023.



New data shows the fertility rate dropped to 0.72, far below the 2.1 needed to maintain the population. — BNO News (@BNONews) February 28, 2024

El Movimiento 4B no es sólo una protesta feminista, es una organización que ya ha impactado directamente a la sociedad surcoreana, pues en el presente, Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas en el mundo, apenas 0.72 hijos nacen por cada mujer, “muy por debajo del 2.1 necesario para mantener la población”.

Actualmente, existen alrededor de 50 mil mujeres que siguen los principios de este movimiento en Corea del Sur, no obstante, el impacto de su radicalidad ha alcanzado otros sectores feministas en todas las partes del mundo gracias a su influencia en redes sociales, siendo reproducido por algunas protestantes feministas en Japón, Estados Unidos e incluso México.

K-Dramas que evidencian la violencia de género en Corea del Sur

El Movimiento 4B es una de las protestas más radicales que se han visto en la reciente ola del feminismo, la cual nace como resistencia ante una de las sociedades con la mayor brecha de género a nivel internacional, por lo que claramente la realidad no se acerca a las historias románticas y divertidas que se reproducen en los populares k-dramas.

Por supuesto, el movimiento y los sectores feministas no satanizan el sano entretenimiento de las series surcoreanas o el festejo amoroso en el Mundial 2026, sin embargo, resaltan la importancia de no idealizar un sector masculino que ha participado activamente —según lo señalan testimonios y estadísticas— en la reproducción de violencia misógina en su país.

Sin embargo, en caso de que tengas antojo de un k-drama romántico y divertido, con una buena pizca de concientización sobre la violencia de género en Corea del Sur, algunos de los títulos a revisar podrían ser:

Age of Youth: También conocido como Hello My Twenties , serie de dos temporadas sobre un grupo de mujeres que son compañeras de cuarto. El drama relata la violencia vivida en relaciones, trabajo e incluso la infancia, teniendo por base primordial la amistad femenina.

También conocido como , serie de dos temporadas sobre un grupo de mujeres que son compañeras de cuarto. El drama relata la violencia vivida en relaciones, trabajo e incluso la infancia, teniendo por base primordial la amistad femenina. Something in the rain: Un drama romántico que toca temas sobre la violencia de género en el trabajo, el acoso y las duras críticas y presiones sociales sobre una mujer soltera.

Un drama romántico que toca temas sobre la violencia de género en el trabajo, el acoso y las duras críticas y presiones sociales sobre una mujer soltera. Tomorrow: Serie surcoreana de una temporada. A pesar de estar centrada en temas relacionados con la ideación suicida, el drama cuenta con un buen número de episodios que reflejan la violencia de género, resaltando el peligro que puede enfrentar la mente de la mujer ante la desigualdad y el juicio.

En redes sociales, los colectivos feministas declaran que el romance y el festejo no son prohibiciones dentro de la lucha del feminismo, no obstante, tampoco deben ser justificaciones para cegarse ante la realidad de la mujer en el mundo e ignorar los escalones que aún faltan por alcanzar.