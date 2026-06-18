Noboa permite despligue militar extranjero, así como operaciones con inmunidad en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (@Presidencia_Ec/x)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto para permitir el despliegue de militares extranjeros en el país y colaborar en operaciones contras las bandas criminales, con inmunidad otorgada por el jefe de Estado en el marco del ‘conflicto aramdo interno’ que el mandatario mantiene declarado en el país contra el crimen organizado.

“A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, destacó Noboa en un vídeo difundido en redes sociales por la Presidencia.

Asimismo, aseguró que esta disposición es “fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono”, y anticipó que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”.

Actualmente, el país latinoamericano ya recibe apoyo de EU y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente del primero con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento.

En el decreto, el mandatario ecuatoriano indicó que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la “guerra” que declaró desde enero de 2024 a las mafias, ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

El escrito dispone, que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerod internacionales aplicables suscritos” por Ecuador.

Igualmente, precisa que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado”.

La Presidencia exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieran actuado en defensa del Estado.

Tras el ‘conflicto interno armado’, Noboa ha decretado una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por 60 días, en 10 provincias y tres municipios.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron presuntos abusos por parte de autoridades militares, y según Aministía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023. El primer mandato de Noboa inició en noviembre de ese año.

Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca a una base militar.

La justicia condenó por desaparición forzada a los militares que participaron en la detención de los menores, de entre 11 y 15 años, a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada.

Pese a la declaración de ‘conflicto armado interno’ y los sucesivos estados de excepción que se prolongan durante casi dos años y medio, el país andino registró en 2025 un récord de 9,281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.