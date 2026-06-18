¿Quién es el hombre más rico de Corea del Sur? Mundial 2026: ¿Quién es el hombre más rico de Corea del Sur y cuánto vale su moneda respecto al peso? (Pexels)

Jay Y. Lee, presidente ejecutivo de Samsung Electronics, recuperó el puesto como la persona más rica de Corea del Sur.

Tras haber otorgado esta posición el año pasado ante Michael Kim, fundador de la firma de capital privado MBK Partners, Lee volvió a la cima del listado impulsado por el fuerte crecimiento de la industria de semiconductores orientados a la inteligencia artificial (IA).

Con este regreso, el empresario retoma el liderazgo financiero que su padre, Lee Kun-hee, mantuvo durante más de una década hasta su fallecimiento en 2020.

Además, se consolidó como la persona que más incrementó su fortuna en dólares durante el año dentro de su país, logrando alcanzar la cifra de 21,600 millones de dólares.

El impulso de la inteligencia artificial y los chips de memoria

El crecimiento en la fortuna de Jay Y. Lee responde directamente a la recuperación del negocio de chips de memoria de Samsung, el cual había atravesado por un periodo complicado debido a la escasez global de semiconductores. Dos acuerdos que marcaron este incremento financiero:

Alianza con Nvidia: En febrero, Samsung comenzó la producción en masa de su chip HBM4 , un componente fundamental para los aceleradores de IA de nueva generación desarrollados por Nvidia .

En febrero, Samsung comenzó la producción en masa de su chip , un componente fundamental para los aceleradores de de nueva generación desarrollados por . Contrato con Tesla: En julio del año pasado, la compañía aseguró un contrato multianual por 16,500 millones de dólares para la fabricación de chips de inteligencia artificial destinados a la automotriz.

Este avance con la tecnología HBM4 le permitió a la empresa recuperar un espacio en el mercado donde su competencia, SK Hynix, había tomado ventaja inicial.

Al mismo tiempo, Samsung se mantiene como el mayor fabricante del mundo, por capacidad, en el segmento de chips de memoria tradicionales (no HBM).

Resultados financieros al alza

La mejora en las operaciones se vio reflejada en el balance general de la compañía durante 2025.

Samsung reportó un incremento del 31% en su utilidad neta, alcanzando los 45 billones de wones que son aproximadamente 30,000 millones de dólares.

Asimismo, los ingresos anuales de la firma tecnológica registraron un alza del 11%, situándose en los 334 billones de wones.

El valor de su moneda respecto al peso mexicano

La moneda oficial de Corea del Sur es el won surcoreano. Su equivalencia actual frente al peso mexicano, por lo que 1 won surcoreano equivale aproximadamente a 0.011 pesos mexicanos.

En pocas palabras, 1 peso mexicano equivale a unos 88 wones surcoreanos.