Caso Aurora Phelps: cronología completa y todo lo que se sabe de la mujer que estafó a hombres mayores con apps de citas

Caso Aurora Phelps Así operaba la estafadora 'romántica' investigada por el FBI.

La historia de Aurora Phelps ha captado la atención de autoridades de México y Estados Unidos debido a un esquema de fraude y engaño que, según las investigaciones, afectó a varios hombres mayores que conoció mediante aplicaciones de citas. La mujer, de nacionalidad estadounidense y mexicana, su caso culminó recientemente con una condena de 37 años de prisión en Jalisco, aunque todavía enfrenta cargos federales en territorio estadounidense.

¿Quién es Aurora Phelps?

Aurora Phelps, de 44 años, nació en Arkansas, Estados Unidos, y pasó parte de su infancia en Guadalajara, Jalisco. Más tarde se estableció en Las Vegas, Nevada, aunque mantenía vínculos con México.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, utilizaba aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para contactar a hombres mayores, generalmente viudos o divorciados, con quienes desarrollaba vínculos sentimentales para posteriormente obtener acceso a sus recursos económicos.

Cronología del caso Aurora Phelps

Diciembre de 2021: La desaparición de Robert Erbach.

El caso que derivó en su condena ocurrió en diciembre de 2021, cuando Robert Erbach, un jubilado estadounidense de 67 años que vivía cerca de Guadalajara, salió con Phelps tras conocerse a través de una app de citas.

Ambos se reunieron en un hotel de Guadalajara y, después del encuentro, Erbach desapareció.

Dos días más tarde, autoridades localizaron un cuerpo abandonado a un costado de una carretera en las afueras de la ciudad. La víctima murió por asfixia, aunque sus restos no fueron identificados de inmediato.

2022: Movimientos financieros tras la desaparición.

De acuerdo con documentos judiciales, después de la desaparición de Erbach, Phelps condujo la camioneta BMW del jubilado hasta Las Vegas. Las investigaciones señalan que posteriormente abrió una cuenta bancaria usurpando la identidad de la víctima y retiró aproximadamente 50 mil 500 dólares de sus cuentas financieras.

2023: el FBI amplía la investigación.

Las sospechas sobre Aurora Phelps crecieron conforme avanzó una investigación encabezada por el Buró Federal de Investigaciones. Las autoridades detectaron patrones similares en otros casos relacionados con hombres mayores que habrían tenido contacto con la acusada a través de plataformas de citas.

Septiembre de 2023: acusación formal en Estados Unidos.

Un jurado federal en Nevada presentó una acusación formal contra Phelps. La investigación señalaba que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 la mujer habría contactado a varios hombres mayores mediante servicios de citas en línea para después reunirse con ellos personalmente. Según el FBI, parte del esquema consistía en drogarlos para obtener acceso a sus cuentas bancarias.

Febrero de 2025: Estados Unidos presenta cargos.

La Fiscalía federal estadounidense anunció una acusación formal modificada con 21 cargos contra Aurora Phelps.

Los delitos incluyen:

Siete cargos por fraude electrónico

cargos por Tres cargos por fraude postal

cargos por Seis cargos por fraude bancario

cargos por Tres cargos por robo de identidad

cargos por Dos cargos por secuestro

Las autoridades estadounidenses advirtieron en ese entonces que, de ser declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua. Para ese momento, Phelps ya se encontraba detenida en México.

2025 - 2026: Juicio en Jalisco.

Inicialmente, la mujer enfrentó cargos por homicidio relacionados con la muerte de Robert Erbach. Sin embargo, durante el proceso judicial en Guadalajara, el caso fue reclasificado bajo el delito de desaparición cometida por particulares, una figura contemplada en la legislación mexicana. La Fiscalía solicitó una condena de 75 años de prisión.

Junio de 2026: Sentencia de 37 años.

Un tribunal de Jalisco declaró culpable a Aurora Phelps y le impuso una pena de 37 años de prisión por la desaparición del jubilado.

Tras conocerse la sentencia, el FBI reiteró que considera posible la existencia de más víctimas en México y Estados Unidos, por lo que habilitó canales para que cualquier persona con información relacionada con Phelps pueda colaborar con las investigaciones.

Será extraditada a Estados Unidos

Las autoridades mexicanas ya autorizaron la extradición de Aurora Phelps para que enfrente los cargos federales pendientes en Nevada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha oficial para su traslado, pero una vez que concluya el proceso correspondiente en México podría ser entregada a las autoridades estadounidenses.