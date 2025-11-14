Explosiones en cadena causan masivo incendio en un polo industrial de Argentina, cerca del aeropuerto

Se reporta fuerte explosión en una planta química en Argentina Explosiones en cadena causan masivo incendio en polo industrial en Argentina, cerca del aeropuerto. (EFE)

Se registra una fuerte explosión en zona industrial en Ezeiza, Argentina; hasta el momento se reportan 24 heridos que ya están siendo atendidos.

Durante la noche de este viernes 14 de noviembre se registró una explosión en una zona industrial ubicada en Carlos Spegazzini, Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.

¿Qué pasó en Ezeiza, Argentina?

De acuerdo con primeros reportes de medios argentinos, comentan que una avioneta se habría estrellado contra la central térmica, provocando la explosión en cadena de diferentes fábricas.

En una entrevista con el medio argentino MDZ Online, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, declaró que hay varias industrias que se encuentran ardiendo, pero que continúan trabajando para extinguir el fuego.

“Es tremendo. Tremendo. Las explosiones, el fuego que se está dando en diversas industrias; son varias las que han alcanzado el fuego, que estamos tratando de controlarlo y apagarlo, pero todavía no lo podemos controlar.”

Asimismo, Gastón Granados mencionó que él vive cerca del lugar del accidente, y que cuando sucedió la explosión, las ventanas de su hogar se rompieron, provocando que su familia fuera evacuada.

“Vivo a mil quinientos metros del lugar y la explosión fue tremenda. Estamos evacuando a los vecinos y tratando de poner a toda la gente que vive alrededor.”

Además, menciona que todavía no se puede determinar la causa del accidente y no puede confirmar ni negar que la causa fue que se estrellara un avión.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias de Argentina ha anunciado en sus redes sociales que la Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar de los hechos, mientras que la Policía Federal Argentina desplegó personal y recursos para asistir el lugar del accidente.

Reportan que los heridos están siendo llevados a diferentes hospitales de la zona de acuerdo con la intensidad de sus heridas.

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de lo que pudo causar la explosión en cadena, mientras que los bomberos continúan intentando apagar el fuego para que no se expanda.