La Presidencia de Chile la disputarán en diciembre una comunista y un ultraderechista

Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta en Chile

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con sólo una cosa cierta: los chilenos tendrán un gobierno más extremista que el actual, gobernado por el socialista moderado Gabriel Boric.

Aunque la ganadora de las elecciones de este domingo fue la exministra de Boric, el resultado fue más ajustado que el pronosticado en las encuestas. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, Jara obtiene un 26.4% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico, que lucha por tercera vez por la Presidencia, logra un 24.4%.

Las últimas encuestas daban a la líder del bloque izquierdista más de un 30%, lo que reduce drásticamente sus opciones a convertirse en la segunda mujer que se convierte en presidenta de Chile, luego de los dos mandatos de la socialdemócrata Michelle Bachelet.

Pierde el candidato pinochetista

Los grandes perdedores de la jornada son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien en el arranque de la campaña era la favorita.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18.4% y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Matthei logró un 13% de los votos, mientras que Kaiser, el único candidato que se declaró abiertamente admirador del dictador Augusto Pinochet, se hundió con un 7.1%.

¿A quién apoyarán los perdedores?

Matthei es la única que ya ha salido a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, ha dicho que felicitará a Kast en persona,.

“Vamos al comando de Kast para saludarle como corresponde”, dijo Matthei. Pese a que los dos candidatos compitieron por el mismo electorado y se resiste a pedir públicamente su apoyo, se da por hecho que sus seguidores no van a decantarse por la fórmula comunista.

Quien sí dará su apoyo a Kast es Kaiser, quien en víspera de las elecciones ya anticipó que así haría en caso de que el ultraderechista pase a segunda vuelta.

Por tanto, la balanza se inclina a priori hacia la formación del primer gobierno ultraderechista chileno que surgió de las urnas y no de un golpe de Estado militar apoyado por Estados Unidos.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

“Democracia en riesgo”

Consciente de que las matemáticas favorecen al candidato ultraderechista, Jara declaró en su discurso, tras ganar la primera vuelta por el margen más estrecho, que la democracia de Chile está en riesgo.

“La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, dijo Jara.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó a su aliada Jara y Kast, por su paso a la segunda vuelta en las presidenciales, y les pidió que defiendan la democracia por encima de todo.

“Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida”, afirmó el mandatario.

“Y la historia nos lo repite una y otra vez, que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse hacia el futuro con unidad, con cohesión social. Las familias requieren vivir con certeza y también con esperanza, y eso se logra en democracia”, agregó

Al respecto, pidió a los dos candidatos “un debate con altura” y a la población que vuelva a las urnas para sufragar “con un voto informado”.

“En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión, confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia. Compatriotas, Chile se construye siempre de Gobierno a Gobierno de generación a generación”, agregó

“Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos. Por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas, mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada”, expresó.

“Por eso le deseo éxito, ambos candidatos que han pasado segunda vuelta y como jefes de Estado. Los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día en democracia. Hoy, mañana y siempre”, concluyó Boric.