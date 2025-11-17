EU señala al “Cartel de los Soles” como Grupo Terrorista

EU nombra al Cártel de los Soles como grupo terrorista El secretario de Estado, Marco Rubio, anuncia que oficialmente el cártel venezolano entra en la lista de grupos terroristas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el Cartel de los Soles será agregado a su lista de organizaciones terroristas extranjeras. señaló que este grupo está dirigido por Nicolás Maduro y figuras cercanas a su gobierno, a quienes acusa de haber torcido al Ejército, la inteligencia, el Congreso y hasta el poder judicial de Venezuela.

La medida se suma a otra tomada en julio, cuando el Departamento del Tesoro ya había clasificado a esta misma organización como grupo terrorista global, aunque Caracas aseguró que ese cartel “es un invento” de Washington.

¿Qué es exactamente el Cártel de los Soles?

Según el centro de investigación InSight Crime, los describe como una red de células dentro de las instituciones venezolanas, sobre todo dentro del ejercito; este grupo no tiene una jerarquía marcada ni una estructura fija, sin embargo, se a logrado colocar como uno de los grupos criminales más peligrosos de Venezuela.

Bombardeo en el Caribe contra los cárteles de droga

Horas antes del anuncio, Estados Unidos destruyó una embarcación en el Pacífico que según trasladaba droga, en el ataque murieron tres personas, las cuales fueron señaladas como “narcoterroristas”; sumando así más de 20 ataques similares desde septiembre y más de 80 muertos.

Rubio, sin mencionar esos bombardeos, afirmó que su país seguirá usando “todas las herramientas” para bloquear el financiamiento a grupos criminales.

También sostuvo que “ni Maduro ni sus aliados representan al gobierno legítimo de Venezuela” y colocó al Cartel de los Soles junto a otros grupos señalados por EU, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, a los que responsabilizó por violencia y tráfico de droga en toda la región.

EU contra el cártel de los Soles

Estados Unidos viene hablando del Cártel de los Soles desde los años noventa, fue apenas en marzo de 2020 cuando el Departamento de Justicia lo reconoció de manera formal como grupo terrorista, acusando directamente a Maduro y al entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello, de liderarlo.

Washington incluso mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro y otros integrantes del grupo.

El gobierno venezolano, por su parte, insiste en que este cartel “no existe” y acusa a Estados Unidos de inventarlo para generar tensión y desestabilizar al país.