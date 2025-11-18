Así era la oficina del CJNG en España: todo esto hallaron dentro; ya hay 15 detenidos

Roberto González, comisario de la UDICO en Madrid Autoridades españolas desmantelaron un centro de operaciones ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación

Las fuerzas de seguridad en España informaron sobre la desarticulación de una presunta oficina operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio europeo. El operativo, realizado en distintas regiones del país, dejó un total de 15 personas detenidas y permitió el aseguramiento de material que revela la estructura y funcionamiento del grupo criminal en la zona.

En el interior del inmueble, las autoridades encontraron computadoras, teléfonos encriptados, documentación falsificada, registros contables y listas de contactos que habrían sido utilizados para coordinar movimientos logísticos y financieros. También se localizaron sustancias ilegales, armas blancas y dispositivos de comunicación sofisticados.

Lo que reveló el cateo

Los investigadores señalaron que el lugar funcionaba como un centro de mando que conectaba operaciones entre México, España y otros países de Europa. La oficina, según los reportes, operaba bajo estrictas medidas de seguridad, incluidas cámaras, cerraduras electrónicas y un sistema de monitoreo que permitía vigilar entradas y salidas.

Además, en el sitio se aseguraron dispositivos USB, discos duros y documentos que podrían aportar información clave sobre rutas, socios comerciales y transacciones económicas vinculadas al grupo. Las autoridades confirmaron que todos estos elementos ya están en análisis para fortalecer líneas de investigación.

Las 15 personas detenidas enfrentan cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, falsificación documental y otros delitos relacionados. Las autoridades españolas enfatizaron que el operativo forma parte de una estrategia más amplia para frenar la expansión del crimen organizado internacional en Europa.