Impacto de la IA en el periodismo: expertos analizarán el impacto de las nuevas tecnologías en un Foro Internacional

IA en el periodismo El objetivo del evento es actualizar a periodistas y profesionales de la comunicación sobre cómo la IA ya forma parte del día a día en las redacciones y en los modelos de negocio de los medios.

Más de treinta directores de innovación y altos cargos de medios españoles, estadounidenses y latinoamericanos, junto con figuras clave del sector tecnológico, participarán el próximo mes en un encuentro dedicado a revisar el avance de la inteligencia artificial dentro del periodismo.

Primer Foro Hispanoamericano de IA aplicada en el periodismo

El evento organizado por la aceleradora Innsomnia, a cita a responsables de medios como EFE, RTVE, PRISA, El Mundo, Grupo Godó, Prensa Ibérica, ABC, El Español y El Confidencial para este próximo 10 y 11 de diciembre en Valencia, España.

En el ámbito internacional acudirán representantes de medios y organizaciones de Latinoamérica y Estados Unidos, entre ellos Infobae, The Athletic (New York Times) y la Sociedad Interamericana de Prensa.

¿Cuál es el objetivo principal de esta reunión de medios y organizaciones periodísticas?

A diferencia de lo que muchos pensarían, la reunión no se trata sobre los riegos de la inteligencia artificial en el periodismo; sino que es para actualizar a periodistas y profesionales de la comunicación sobre cómo la IA ya forma parte del día a día en las redacciones y en los modelos de negocio de los medios.

Diferentes medios darán conferencias

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, dará la charla inaugural junto al director de Tecnología y Sistemas de EFE, Juanma Ruiz, quienes tocaran el tema central del evento.

En la parte empresarial estarán presentes el director de innovación de Microsoft España, David Hurtado; el jefe de tecnología de Xalok-Hiberus Media Labs, David Sancha; y la directora de operaciones de la corporación, Belén Jódar.

Se contará con un espacio para empresas emergentes como KnowHow2u, Inverbis Analytics, E-Journalism y EntriiAnalytics, que mostrarán sus avances aplicados al trabajo informativo.

También asistirán altos cargos de firmas de comunicación como Kreab, Atrevia, Prodigioso Volcán y Zeus by LLYC compartirán su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el campo de la consultoría.